«Маккаби» подтвердил отчисление баскетболиста Уимса, отказавшегося пройти допинг-тест
Тель-авивский «Маккаби» отчислил американского форварда Сонни Уимса, отказавшегося пройти допинг-тест, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба из Израиля.
В понедельник стало известно, что 30-летний Уимс отказался сдать
В официальном заявлении «Маккаби», ссылаясь на право частной жизни, не стал раскрывать причины, по которым Уимс покинул команду.
С 2012 по 2015 год Уимс выступал за московский ЦСКА и стал с армейцами трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ. В 2014 году он вошел в сборную всех звезд Евролиги. Летом 2016 года Уимс подписал двухлетний контракт с «Маккаби». В этом сезоне Евролиги форвард провел в составе израильского клуба 19 игр, в которых в среднем набирал 11,6 очка и делал 3,4 передачи и 3,3 подбора.
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