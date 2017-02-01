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https://sport.mail.ru/news/basketball/28629699/
1 февраля 2017, 18:32 | Баскетбол | Р-Спорт

«Маккаби» подтвердил отчисление баскетболиста Уимса, отказавшегося пройти допинг-тест

Тель-авивский «Маккаби» отчислил американского форварда Сонни Уимса, отказавшегося пройти допинг-тест, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба из Израиля.

В понедельник стало известно, что 30-летний Уимс отказался сдать допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола (FIBA). Сам игрок опроверг эти обвинения и сообщил, что не только прошел тест, но и сдал восемь допинг-проб мочи в течение шести часов. После этого появилась информация, что «Маккаби» отчислил Уимса из команды.

В официальном заявлении «Маккаби», ссылаясь на право частной жизни, не стал раскрывать причины, по которым Уимс покинул команду.

С 2012 по 2015 год Уимс выступал за московский ЦСКА и стал с армейцами трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ. В 2014 году он вошел в сборную всех звезд Евролиги. Летом 2016 года Уимс подписал двухлетний контракт с «Маккаби». В этом сезоне Евролиги форвард провел в составе израильского клуба 19 игр, в которых в среднем набирал 11,6 очка и делал 3,4 передачи и 3,3 подбора.
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