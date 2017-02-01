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https://sport.mail.ru/news/basketball/28622362/
1 февраля 2017, 11:07 | Баскетбол | Comments.ua

«Кривбасс» прекращает выступления в Суперлиге

Криворожский «Кривбасс» прекращает выступления в украинской баскетбольной Суперлиге.

<span class=error>Криворожский</span> Кривбасс прекращает выступления в украинской баскетбольной <span class=error>Суперлиге</span>. Увеличить
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Письмо с уведомлением об этом поступило в ФБУ от клуба, сообщает «Сегодня».

Команда «Кривбасс» прекращает выступления в дивизионе Б Высшей лиги.

Согласно официальным правилам баскетбола, результаты всех матчей, сыгранных командами БК «Кривбасс» в Суперлиге и Высшей лиге, аннулируются.

В финал четырех Кубка Украины выходит БИПА (Одесса).

Фото: fbu.ua.

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