«Кривбасс» прекращает выступления в Суперлиге
Криворожский «Кривбасс» прекращает выступления в украинской баскетбольной Суперлиге.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Письмо с уведомлением об этом поступило в ФБУ от клуба, сообщает «Сегодня».
Команда «Кривбасс» прекращает выступления в дивизионе Б Высшей лиги.
Согласно официальным правилам баскетбола, результаты всех матчей, сыгранных командами БК «Кривбасс» в Суперлиге и Высшей лиге, аннулируются.
В финал четырех Кубка Украины выходит БИПА (Одесса).
Фото: fbu.ua.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter