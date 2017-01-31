Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/28610903/
31 января 2017, 13:29 | Баскетбол | Чемпионат.com

«Парма» подписала контракт с Чарльзом Бартоном

Баскетбольный клуб «Парма» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с разыгрывающим Чарльзом Бартоном. Соглашение с 25-летним защитником рассчитано до конца нынешнего сезона.

В NCAA Бартон выступал за Университет штата Орегон c 2011 по 2013 год, после чего продолжил карьеру в Швеции, где защищал цвета клуба «Сундсвалль Дрэгонс». По итогам минувшего сезона Чарльз был признан лучшим защитником чемпионата Швеции.

Прибытие игрока в Пермь ожидается в середине недели.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России