«Парма» подписала контракт с Чарльзом Бартоном
Баскетбольный клуб «Парма» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с разыгрывающим Чарльзом Бартоном. Соглашение с 25-летним защитником рассчитано до конца нынешнего сезона.
В NCAA Бартон выступал за Университет штата Орегон c 2011 по 2013 год, после чего продолжил карьеру в Швеции, где защищал цвета клуба «Сундсвалль Дрэгонс». По итогам минувшего сезона Чарльз был признан лучшим защитником чемпионата Швеции.
Прибытие игрока в Пермь ожидается в середине недели.
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