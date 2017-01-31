«Парма» подписала контракт с Чарльзом Бартоном

В NCAA Бартон выступал за Университет штата Орегон c 2011 по 2013 год, после чего продолжил карьеру в Швеции, где защищал цвета клуба «Сундсвалль Дрэгонс». По итогам минувшего сезона Чарльз был признан лучшим защитником чемпионата Швеции.



Прибытие игрока в Пермь ожидается в середине недели.