Бывший баскетболист ЦСКА Уимс отказался пройти допинг-тест
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Нападающий израильского баскетбольного клуба «Маккаби» Сонни Уимс отказался проходить
допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола (FIBA). Об этом сообщает израильский портал Sportsrabbi.
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Отмечается, что он также не появился на тренировке команды. По данным
Уимс выступал за ЦСКА с 2012 по 2015 год, в составе армейцев он стал трехкратным победителем Единой лиги ВТБ. За «Маккаби» американец с 2016 года, в 19 матчах Евролиги сезона-2016/17 набирал в среднем 11,6 очка за игру.
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