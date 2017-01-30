Бывший баскетболист ЦСКА Уимс отказался пройти допинг-тест

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Отмечается, что он также не появился на тренировке команды. По данным интернет-ресурса, два других одноклубника Уимса, которые должны были сдать пробы FIBA, Виктор Радд и Галь Мекел прошли допинг-тестирование.

Уимс выступал за ЦСКА с 2012 по 2015 год, в составе армейцев он стал трехкратным победителем Единой лиги ВТБ. За «Маккаби» американец с 2016 года, в 19 матчах Евролиги сезона-2016/17 набирал в среднем 11,6 очка за игру.