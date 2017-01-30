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https://sport.mail.ru/news/basketball/28600068/
30 января 2017, 15:46 | Баскетбол | ТАСС

Бывший баскетболист ЦСКА Уимс отказался пройти допинг-тест

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Нападающий израильского баскетбольного клуба «Маккаби» Сонни Уимс отказался проходить допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола (FIBA). Об этом сообщает израильский портал Sportsrabbi.

Отмечается что он также не появился на тренировке команды. Увеличить
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Отмечается, что он также не появился на тренировке команды. По данным интернет-ресурса, два других одноклубника Уимса, которые должны были сдать пробы FIBA, Виктор Радд и Галь Мекел прошли допинг-тестирование.

Уимс выступал за ЦСКА с 2012 по 2015 год, в составе армейцев он стал трехкратным победителем Единой лиги ВТБ. За «Маккаби» американец с 2016 года, в 19 матчах Евролиги сезона-2016/17 набирал в среднем 11,6 очка за игру.
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