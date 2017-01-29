«Астана» уступила 18 очков ЦСКА в матче ВТБ
«Астана» в рамках Единой Лиги ВТБ на выезде проиграла московскому ЦСКА — 63:81, пишет Sports.kz.
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Лучшим у казахстанской команды стал Усман Крубалли — 12 очков, Родерик Одом — 11, Димитриос Кацивелис и Роберт Лоури — по 10, Иан Миллер — 9, Александр Жигулин — 4, Рустам Мурзагалиев и Леонидас Каселакис — по 3, Антон Пономарев — 1.
5 февраля в 16:00 «Астана» примет эстонский «Калев» из Таллина.
Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Регулярный сезон
ЦСКА — «Астана» 81:63 (17:13, 19:17, 18:16, 27:17).
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