Рузанов стал новым тренером женского баскетбольного клуба «Казаночка»

Контракт со специалистом заключен до конца сезона. Рузанов пообещал приложить «все силы для успешной работы клуба». Ранее в пятницу «Казаночка» объявила о разрыве контракта с главным тренером Александром Черновым.

Рузанов по совместительству является тренером юниорской сборной России (баскетболистки не старше 18 лет). Ранее он работал в «Спарте энд К» (Видное), МБА (Москва), был спортивным директором клуба «АлтайБаскет».