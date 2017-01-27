Рузанов стал новым тренером женского баскетбольного клуба «Казаночка»
МОСКВА, 27 янв —
Р-Спорт. Андрей Рузанов стал новым тренером женского баскетбольного клуба «Казаночка», сообщается на официальном сайте команды.
Контракт со специалистом заключен до конца сезона. Рузанов пообещал приложить «все силы для успешной работы клуба». Ранее в пятницу «Казаночка» объявила о разрыве контракта с главным тренером Александром Черновым.
Рузанов по совместительству является тренером юниорской сборной России (баскетболистки не старше 18 лет). Ранее он работал в «Спарте энд К» (Видное), МБА (Москва), был спортивным директором клуба «АлтайБаскет».
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