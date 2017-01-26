Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/28567415/
26 января 2017, 22:16 | Баскетбол | УНИАН

«Черкасские Мавпы» и одесская БИПА выиграли очередные матчи украинской баскетбольной Суперлиги

В Черкассах и Кременчуге состоялись матчи регулярного чемпионата.

В Черкассах и Кременчуге состоялись матчи регулярного <span class=error>чемионата</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Черкассах и Кременчуге завершились матчи регулярного чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в которых «Мавпы» обыграли «Волыньбаскет», а одесская БИПА в гостях одолела «Кремень», сообщает официальный сайт соревнований.

В игре в Черкассах «Мавпы» имели больше преимущество в первой 10-минутке, а затем удерживали его во второй и третьей четвертях, выигрывая с минимальной разницей — 25:9, 19:18 и 15:12. В четвертой 10-минутке хозяева также выигралис минимальным счетом (20:19), доведя общее преимущество до 79:58.

В свою очередь, в Кременчуге хозяева площадки «Кремень» смогли на равных бороться с соперником в первой четверти, после чего безнадежно отставали в счете — 19:18, 12:24, 14:14 и 13:26 — 58:82 в общем счете.

Ближайшие матчи с участием лидеров турнирной таблицы Суперлиги — «Будивельника» и «Химика», состоятся в субботу, 28 января.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
26 января

Сумма снятых кибермошенниками денег с платежных карт украинцев в 2016 году выросла в 4 раза

Нацбанк ожидает роста резервов в 2017 году до $21,3 миллиарда

Президент Мексики отменил визит в США после резкого заявления Трампа насчет стены на границе