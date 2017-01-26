Команды из пяти стран принимают участие в турнире Европейской юношеской баскетбольной лиги в Минске
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир Европейской юношеской баскетбольной лиги (ЕЮБЛ) для игроков до 20 лет с участием восьми команд из Беларуси, Казахстана, России, Латвии и Польши стартовал сегодня в спортивном комплексе Белорусского государственного экономического университета, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Программа игр турнира открылась встречей между баскетболистами «БГЭУ-ГрантПринт» и клубом «Барсы» из Атырау (Казахстан). Сильнее оказались гости — 63:53. 27 января состоятся еще восемь матчей.
Минский этап турнира Европейской юношеской баскетбольной лиги — третий по счету. Два предыдущих прошли в Латвии. Представители от Беларуси в этой баскетбольной лиге — команды «БГЭУ-ГранПринт» и минские «Цмокi». Финальный этап пройдет в феврале в Таллинне.
Подведение итогов минского этапа состоится 29 января. Награды победителям и призерам вручат олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по баскетболу Татьяна Белошапко и заместитель председателя федерации баскетбола Беларуси, чемпион Европы 1994 года среди молодежи Егор Мещеряков.
Всего в Европейской юношеский баскетбольной лиге до 20 лет участвуют 16 команд.
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