НБА откроет баскетбольную площадку в Тюмени
НБА и нефтехимическая группа СИБУР 30 января 2017 года откроют модернизированный спортивный зал в Тюмени.
На торжественной церемонии открытия будет присутствовать президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
Как следует из информации на официальном сайте компании СИБУР, этот баскетбольный зал станет уже восьмым спортивным объектом, реконструированным в рамках партнерства сторон.
В рамках мероприятия состоится
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