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https://sport.mail.ru/news/basketball/28536635/
24 января 2017, 17:04 | Баскетбол | «Газета.Ру»

НБА откроет баскетбольную площадку в Тюмени

НБА и нефтехимическая группа СИБУР 30 января 2017 года откроют модернизированный спортивный зал в Тюмени.

На торжественной церемонии открытия будет присутствовать президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Как следует из информации на официальном сайте компании СИБУР, этот баскетбольный зал станет уже восьмым спортивным объектом, реконструированным в рамках партнерства сторон.

В рамках мероприятия состоится мастер-класс для детей и показательный матч между командами Андрея Кириленко и баскетболистами Тюменского индустриального университета.
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