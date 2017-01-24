НБА откроет баскетбольную площадку в Тюмени

На торжественной церемонии открытия будет присутствовать президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Как следует из информации на официальном сайте компании СИБУР, этот баскетбольный зал станет уже восьмым спортивным объектом, реконструированным в рамках партнерства сторон.