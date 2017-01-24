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24 января 2017, 13:41 | Баскетбол | Р-Спорт

Бывший форвард «Зенита» и «Нижнего Новгорода» Берзиньш стал игроком ПБК «Локомотив-Кубань»

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Бывший форвард петербургского «Зенита» и «Нижнего Новгорода» Каспарс Берзиньш стал игроком баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», сообщается на сайте краснодарской команды.

Берзиньш на протяжении карьеры выступал в чемпионатах Латвии, Испании и в Единой лиге ВТБ, четырежды став чемпионом Латвии и один раз завоевав Кубок Вызова. Также он является игроком национальной сборной Латвии.

«Каспарс — опытный игрок, который знает Единую лигу ВТБ очень хорошо. Он сейчас возвращается в строй после небольшой травмы, но он знает, что у него будет не так много времени на адаптацию, потому что “Локо” — большой клуб с высокими ожиданиями. Берзиньш знает, куда едет. Он добавит нам необходимых качеств на позиции четвертого и пятого номеров, и я жду от него хорошей игры не только в Лиге ВТБ, но особенно в Еврокубке», — сказал главный тренер «Локо» Саша Обрадович.

Российским болельщикам 31-летний форвард известен по выступлениям за латвийский ВЭФ, а также российские клубы «Красные Крылья», «Нижний Новгород» и «Зенит».

«Когда мне поступило предложение от “Локомотива”, я долго не думал. Для меня большая честь, что команда такого уровня проявила ко мне интерес. Я в этой ситуации вижу одни плюсы: у меня в “Локо” много знакомых, Обрадович — классный тренер и очень опытный, в команде очень качественный медицинский штаб. Буду делать свою работу с полной самоотдачей. Знаю, что у клуба большие цели, и сделаю все, чтобы эти цели были достигнуты», — заявил новобранец «Локомотива-Кубани».
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