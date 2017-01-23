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23 января 2017, 19:03 | Баскетбол | Чемпионат.com

Каспарс Берзиньш подписал контракт с «Локомотивом-Кубань»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» подписал контракт с мощным форвардом Каспарсом Берзиньшем, сообщает Eurohoops.

2016 год Берзиньш начинал в составе петербургского «Зенита», но летом клуб не стал продлевать с ним контракт. Ранее Берзиньш также выступал в Единой лиге ВТБ в составе «Нижнего Новгорода» и «Красных Крыльев». Также на его счету выступления за латвийский ВЭФ и испанскую «Фуэнлабраду».

За «Зенит» Берзиньш провёл в Лиге ВТБ 26 матчей, набирая в среднем по 10,8 очка и совершая по 5,5 подбора и 1,2 передачи.
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