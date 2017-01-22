«Будивельник» сенсационно проиграл «Запорожью» в первом матче четвертьфинала Кубка Украины

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В Запорожье завершился первый матч ¼ финала Кубка Украины по баскетболу, в котором «Запорожье-ZOG» принимал столичный «Будивельник» и выиграл со счетом 78:73, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне, которые являются одними из лидеров сезона (делят 1−2 места в турнирной таблице Суперлиги с «Химиком»), довольно вяло проводили игру, уступив соперникам в трех из четырех четвертей. Лишь в заключительной 10-минутке столичная команда получила минимальное преимущество — 20:19.

В свою очередь, «Химик» на выезде уверенно одолел «Николаев» (82:65), а «Днепр» также в гостях с минимальным счетом обыграл «Черкасские Мавпы» (81:80).

Судьба путевок в полуфинал решится в ответных матчах, которые состоятся 3—5 февраля .

«Запорожье-ZOG» — «Будивельник» — 78:73 (17:15, 20:19, 22:19, 19:20)

«Запорожье-ZOG»: Носков — 15 очков, 6 подборов, 2 передачи, 2 перехвата; Лукьянов — 14 очков, 5 подборов, 4 передачи; Конате — 12 очков, 6 подборов, 2 передачи, 1 перехват.

«Будивельник»: Анисимов — 23 очка, 3 подбора, 3 передачи; Дугат — 19 очков, 3 подбора, 6 передач, 4 перехвата; Стефенс — 13 очков, 6 подборов, 3 передачи.