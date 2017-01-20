Тренер «Бешикташа» возглавил сборную Турции

Сарыджа ранее работал в «Каршияке», с которой стал чемпионом и обладателем кубка Турции, а в августе 2016 года подписал контракт с «Бешикташем».

Напомним, следующий чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 31 августа по 17 сентября в Турции, Израиле, Румынии и Финляндии.

Турки попали в группу D. Их соперниками будут команды России, Великобритании, Сербии, Латвии и Бельгии.