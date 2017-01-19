Матч всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ включен в список важных событий Сочи

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«Во время нашей недавней поездки в Сочи в первую очередь мы посетили дворец спорта “Большой”, там впервые монтировался баскетбольный паркет, проводились тесты различных температурных режимов. Делалось это для того, чтобы проверить в каком состоянии находится паркет и как он будет вести себя “на льду”. Все тесты показали отличное состояние покрытия», — сказала Корстин.

«Кроме того, на арене устанавливали счетчики 24 секунд и адаптировали большое табло для баскетбольного оборудования», — добавила собеседница ТАСС.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 11 февраля. «Прошла встреча с администрацией города Сочи. Матч звезд Единой лиги ВТБ включен в список важных событий и администрация города и края во всем идет нам на встречу. Хочу выразить благодарность, такая поддержка очень важна при организации масштабного мероприятия», — подчеркнула Корстин.