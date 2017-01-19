ЦСКА не будет препятствовать участию своих баскетболистов в Матче звезд Единой лиги ВТБ

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От ЦСКА в Матче звезд примут участие четыре игрока. Виктор Хряпа и Андрей Воронцевич сыграют за команду «Звезды России», а Милош Теодосич и Нандо Де Коло за команду «Звезд мира».

«Мы понимаем, насколько Матч звезд важен для Единой лиги ВТБ. Мы отпустим своих игроков в Сочи. Хочется, чтобы мероприятие прошло на хорошем уровне с участием всех лучших игроков», — заявил Ватутин.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 11 февраля в Сочи.