Минские «Цмокi» потеряли шансы выйти в плей-офф Кубка ФИБА-Европа
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потеряли шансы пробиться в
плей-офф розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Видимо, что-то случилось...
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Это стало известно после заключительного матча 5-го тура в группе N, в котором ее лидер французский «Нантер» разгромил на свое площадке израильский клуб «Бней -Герцлия» со счетом 107:71. Французская команда в заключительном туре 25 января сыграет в Минске против чемпионов Беларуси, которые накануне обыграли «Керменд» — 91:84.
Положение команд перед последним игровым днем таково: «Нантер» — 9 очков, «Керменд» — 8, «Цмокi-Мiнск» — 7, «Бней Герцлия» — 6.
В 1/8 финала розыгрыша Кубка
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