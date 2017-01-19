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19 января 2017, 17:01 | Баскетбол | БЕЛТА

Минские «Цмокi» потеряли шансы выйти в плей-офф Кубка ФИБА-Европа

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потеряли шансы пробиться в плей-офф розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это стало известно после заключительного матча 5-го тура в группе N в котором ее лидер французский <span class=error>Нантер</span> разгромил на свое площадке израильский клуб <span class=error>Бней</span> -<span class=error>Герцлия</span> со счетом 107:71. Увеличить
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Это стало известно после заключительного матча 5-го тура в группе N, в котором ее лидер французский «Нантер» разгромил на свое площадке израильский клуб «Бней -Герцлия» со счетом 107:71. Французская команда в заключительном туре 25 января сыграет в Минске против чемпионов Беларуси, которые накануне обыграли «Керменд» — 91:84.

Положение команд перед последним игровым днем таково: «Нантер» — 9 очков, «Керменд» — 8, «Цмокi-Мiнск» — 7, «Бней Герцлия» — 6.

В 1/8 финала розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выйдут победители 6 групп и две лучшие команды из занявших вторые места. К ним присоединятся и 8 клубов, выбывших из розыгрыша Лиги чемпионов.

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