Милош Теодосич: Готов к переходу в НБА, но на лавке сидеть не буду
Защитник ЦСКА Милош Теодосич заявил, что готов к переходу в НБА. При этом пока сербский баскетболист не уверен, в какой именно клуб перейдет.
— Точно поеду играть в НБА, но пока не знаю, в какой клуб и на каких условиях, — приводит Mozzart Sport слова Теодосича. — Контракт с ЦСКА истекает в 2017 году, потом и посмотрим. Но у московского клуба, безусловно, будет преимущество при переговорах со мной о новом контракте. Пока предложения из НБА не поступало. Даже не знаю, что за слухи были.
Мое условие для перехода в НБА — я не буду сидеть на лавке. Я никогда не соглашусь на это ни при каком контракте.
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