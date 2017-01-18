Милош Теодосич: Готов к переходу в НБА, но на лавке сидеть не буду

— Точно поеду играть в НБА, но пока не знаю, в какой клуб и на каких условиях, — приводит Mozzart Sport слова Теодосича. — Контракт с ЦСКА истекает в 2017 году, потом и посмотрим. Но у московского клуба, безусловно, будет преимущество при переговорах со мной о новом контракте. Пока предложения из НБА не поступало. Даже не знаю, что за слухи были.

Мое условие для перехода в НБА — я не буду сидеть на лавке. Я никогда не соглашусь на это ни при каком контракте.