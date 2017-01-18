Наталья Марченко: Для Трофимовой нет никаких секретов на нашей баскетбольной кухне, но ее тренерский путь только начинается

Насколько оправдан приход на тренерский мостик Трофимовой — твоего многолетнего партнера по сборной?

Я ее знаю только с точки зрения игрока. Посмотрим. Впереди чемпионат Европы. Только время покажет, насколько она оправдает все наши ожидания. Она хорошо знакома со всеми девчонками. Знает способности и умения каждой баскетболистки. Для нее нет никаких секретов на нашей баскетбольной кухне. Но ее тренерский путь только начинается. С другой стороны, Наталья Трофимова — чемпион страны с «Горизонтом». Будем сжимать кулачки и желать ей только успехов, — цитирует Марченко dneprovec.by.