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https://sport.mail.ru/news/basketball/28470009/
18 января 2017, 15:37 | Баскетбол | «Прессбол»

Наталья Марченко: Для Трофимовой нет никаких секретов на нашей баскетбольной кухне, но ее тренерский путь только начинается

Бывший игрок женской сборной Беларуси по баскетболу Наталья Марченко поделилась мнением о назначении Натальи Трофимовой на пост главного тренера национальной команды.

Насколько оправдан приход на тренерский мостик Трофимовой — твоего многолетнего партнера по сборной?

Я ее знаю только с точки зрения игрока. Посмотрим. Впереди чемпионат Европы. Только время покажет, насколько она оправдает все наши ожидания. Она хорошо знакома со всеми девчонками. Знает способности и умения каждой баскетболистки. Для нее нет никаких секретов на нашей баскетбольной кухне. Но ее тренерский путь только начинается. С другой стороны, Наталья Трофимова — чемпион страны с «Горизонтом». Будем сжимать кулачки и желать ей только успехов, — цитирует Марченко dneprovec.by.

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