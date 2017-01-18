Наталья Марченко: Натурализация Хардинг принесла больше пользы, чем вреда
Бывший игрок сборной Беларуси по баскетболу Наталья Марченко высказала мнение о натурализации американки Линдсей Хардинг.
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Видимо, что-то случилось...
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В составе сборной появилась американка Линдсей Хардинг. Насколько этот шаг себя оправдал, особенно в свете того, что после Олимпиады американка вроде не горит желанием дальше продолжать выступления в белорусской сборной?
Думаю, этот шаг принес больше пользы, чем вреда. Линдсей на турнирах, где выступала, сыграла хорошо. Подняла уровень конкуренции на своей позиции. Спасибо ей, что помогла. Надеюсь, что руководство федерации и сборной найдет с ней точки соприкосновения, чтобы она еще за нас поиграла. В любом случае надо
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