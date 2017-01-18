Наталья Марченко: Натурализация Хардинг принесла больше пользы, чем вреда

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В составе сборной появилась американка Линдсей Хардинг. Насколько этот шаг себя оправдал, особенно в свете того, что после Олимпиады американка вроде не горит желанием дальше продолжать выступления в белорусской сборной?