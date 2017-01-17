Стефан Маркович: Не сожалею, что не поехал в НБА. Рад тому, чего смог достичь в Европе

— Каждый игрок хотел бы выступать в НБА. У меня был шанс оказаться в Америке перед драфтом, но тогда я предпочел поехать в сборную. С того момента у меня практически не было свободного времени, чтобы отправиться за океан в тренировочный лагерь и показать себя там. Несмотря на это, у меня нет никаких сожалений, и я рад тому, чего уже смог достичь в Европе, — цитирует Марковича официальный сайт «Зенита».

Напомним, Маркович выставлял свою кандидатуру на драфт НБА-2010, однако его не выбрала ни одна из команд лиги.