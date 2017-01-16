Казань не устояла против ЦСКА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В двух последних встречах ЦСКА побеждал с перевесом +37 очков. Сначала армейцы обыграли «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ, затем разгромили итальянский «Милан» и прервали трехматчевую серию поражений в Евролиге. В воскресенье подопечные Димитриса Итудиса вылетели в Казань. УНИКС в этом розыгрыше Единой лиги ВТБ дома не проигрывал, но перед московскими гостями не устоял.

НЕРВНЫЙ ЛЭНГФОРД

В этом сезоне УНИКС с ЦСКА встречался дважды — на Кубке Гомельского и в Евролиге — и оба раза уступил.

— Наша задача быть максимально сконцентрированными, играть все 40 минут, проповедовать свой баскетбол, играть в защиту, — словно объяснял причины предыдущих поражений главный тренер казанцев Евгений Пашутин. — Атаковать так, чтобы не было свободных зон, бросков. Они хорошо забивают, более 80%, хорошо бегут. Когда у них все получается, их сложно остановить. Наша задача — максимально остановить ритм, не дать им быстро убегать в отрыв. Двигать мяч, стараться максимально провоцировать игру один на один.

Неудивительно, что Пашутин, как обычно, предпочел игру от обороны. Тем более что выходить на площадку пришлось без ведущего плеймейкера Хоакима Колома. У ЦСКА тоже не обошлось без потерь: встречу пропускал лучший европейский баскетболист года по версии La Gazetta dello Sport Милош Теодосич. Итудис решил использовать приблизительно ту же тактическую схему, что и с «Миланом». Стартовая пятерка ЦСКА отличалась лишь одним игроком — вместо Хряпы вышел Андрей Воронцевич. Но на этот раз план оказался не столь эффективным: в начале встречи армейцы вышли вперед на шесть очков, но после пропустили десять. УНИКС проходил под кольцо и зарабатывал фолы — за пять минут армейцы получили пять командных замечаний. Лучше всех в составе казанцев выглядели Котти Кларк и Артем Параховский: в начале встречи именно они были двигателем команды, а не ее лидер Кит Лэнгфорд. Защитник вообще начал встречу против ЦСКА безобразно. За несколько минут он заработал на эмоциях три персональных замечания, и главный тренер предсказуемо заменил его. Чтобы успокоиться американец сначала зашел в раздевалку, а после вернулся на скамейку запасных.

С уходом Лэнгфорда план Пашутина начал рушиться. К тому же Итудис выпустил Нандо Де Коло, который с ходу отметился двумя трехочковыми бросками подряд, вывел ЦСКА вперед и стал впоследствии самым результативным в команде. Вместо игры в глухую оборону обе команды стали агрессивно атаковать. УНИКС шел под кольцо, брал подборы и зарабатывал фолы, но часто терял мяч. ЦСКА отвечал дальними бросками. К середине встречи обе команды преодолели отметку в 50 очков.

С ЖЕЛАНИЕМ, НО БЕЗ СИЛ

Наставник ЦСКА перед встречей с казанским клубом объяснил, чего в первую очередь стоит опасаться: «УНИКС — клуб Евролиги, обладающий, возможно, лучшим на континенте специалистом по игре один на один — Лэнгфордом», — отметил Итудис.

Увы, чтобы бороться с ЦСКА и европейскими грандами, одного Лэнгфорда недостаточно, а другого серьезного оружия в задней линии у казанцев нет. Президент клуба Евгений Богачев надеялся, что ко встрече с армейцами Колом восстановится, но этого, к несчастью и для команды, и для болельщиков, не произошло. Помимо него восстанавливаются также Евгений Воронов и Антон Понкрашов.

В начале второй половины встречи ЦСКА легко увеличил преимущество до 13 очков. Настроенный бежать и забивать УНИКС все чаще открывал зоны под армейские броски, забывая при этом о своем главном козыре — защите.

Армейцы разгонялись: Итудис делал замены, все чаще выпускал свежих игроков, а казанцы по-прежнему зарабатывали фолы, но стали больше бросать из-за трехочковой. В конце третьей десятиминутки, после нескольких прекрасных бросков, хозяева сократили отставание до восьми очков и на кураже пошли вперед. Наступление даже не сломал перерыв между третьей и четвертой четвертями. За семь минут до конца встречи отставание УНИКСа составляло и вовсе четыре очка.

Итудис взял тайм-аут, чтобы сбить темп игры и успокоить своих игроков. Это сработало: на площадку вышел хладнокровный Хряпа и армейцы стали наращивать преимуществ, а сил у противника уже не было. Последовали потери, которыми пользовались армейцы. За три минуты до конца встречи ЦСКА вел уже двенадцать очков. Казанцы очень хотели победы, но узкая скамейка, травмы и чемпион Евролиги не оставили им ни сил, ни шансов — лучшая в Лиге оборона дрогнула.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. Регулярный сезон. УНИКС — ЦСКА — 91:105 (26:30, 24:28, 18:20, 23:27).

Судьи: Якуб Замойски (Польша), Илья Путенко (Россия), Антон Махлин (Россия).

16 января. Казань. Арена «Баскет-холл». 3200 зрителей.