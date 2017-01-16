Лэнгфорд: Это мой последний сезон в Лиге ВТБ, если судейство не изменится
Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд остался недоволен судейством в матче с ЦСКА и пообещал покинуть Россию, если ситуация не изменится.
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«Я играю в баскетбол много лет. У меня никогда не было три фола в первой четверти. Не знаю, в чём разница между судейством в Единой лиге ВТБ и Евролиге, но я отказываюсь просто наблюдать за этим. Я усердно работаю, уважаю игру не для того, чтобы меня так судили. Это мой последний сезон в ВТБ, если ничего не изменится», — приводит слова Лэнгфорда «Бизнес Online».
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