Лэнгфорд: Это мой последний сезон в Лиге ВТБ, если судейство не изменится

«Я играю в баскетбол много лет. У меня никогда не было три фола в первой четверти. Не знаю, в чём разница между судейством в Единой лиге ВТБ и Евролиге, но я отказываюсь просто наблюдать за этим. Я усердно работаю, уважаю игру не для того, чтобы меня так судили. Это мой последний сезон в ВТБ, если ничего не изменится», — приводит слова Лэнгфорда «Бизнес Online».