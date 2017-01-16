Баскетболисты ЦСКА обыграли казанский УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

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ЦСКА в Казани победил со счетом 105:91 (30:26, 28:24, 20:18, 27:23). Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, который набрал 25 очков. ЦСКА одержал 12-ю победу и сохранил первое место. УНИКС потерпел третье поражение в 13 матчах и остался третьим.

Гости начали игру с двух трехочковых от Андрея Воронцевича и Дмитрия Кулагина, но к середине четверти УНИКС вел 15:10. Результативно играли Орландо Джонсон и Коти Кларк, а под щитом переигрывал армейских центровых Артем Параховский. Но спустя пару минут от преимущества хозяев ничего не осталось. Виталий Фридзон сравнял счет, а затем Нандо Де Коло вывел ЦСКА вперед — 22:20. Он же успел забить «треху» до перерыва — 30:26.

Во второй четверти ЦСКА стал наращивать преимущество. За счет быстрых прорывов армейцы расправлялись с обороной УНИКСа, и после двух данков Семена Антонова счет стал 39:31. Несмотря на попытки казанцев сократить отставание, им это не удалось.

После броска Фридзона за три минуты до конца третьей четверти преимущество армейцев стало максимальным в матче «плюс 17» — 76:59, но казанцы смогли навязать борьбу и вернуться в игру. Несколько бросков с дистанции забил Кит Лэнгфорд, результативно играли Павел Антипов, Джонсон и Костас Каймакоглу, и за шесть минут до конца матча от преимущества ЦСКА осталось лишь 4 очка — 79:75. Но концовку армейцы провели значительно лучше и победили с разницей в 14 очков.

В следующем матче в рамках Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет в Красноярске с «Енисеем», а ЦСКА примет «Астану». Игры состоятся 29 января.