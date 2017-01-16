«Баскония» вывела из обращения номер Приджиони

Во время церемонии был выведен из обращения 5-й номер аргентинского баскетболиста.



Большую часть карьеры Приджиони провёл в Испании, где выступал за «Басконию» («Тау Керамика», «Каха Лабораль») и мадридский «Реал». Также он четыре сезона отыграл в НБА, выступая за «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Со сборной Аргентины он завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх 2008 года.

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