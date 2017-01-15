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15 января 2017, 21:19 | Баскетбол | Р-Спорт

Баскетболисты «Химок» обыграли «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Баскетболисты Химок обыграли Астану в матче Единой лиги ВТБ - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье на площадке «Химок», завершилась со счетом 83:66 (23:17, 16:17, 21:18, 23:14) в пользу хозяев, в составе которых по дабл-даблу сделали Алексей Швед (23 очка, 11 передач) и Марко Тодорович (15 очков, 18 подборов). У «Астаны» самым результативным стал Роберт Лоури — 18 очков.

В следующем матче турнира «Химки» 22 января примут эстонский «Калев», а «Астана» днем ранее дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».
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