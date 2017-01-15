Баскетболисты «Химок» обыграли «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

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Встреча, прошедшая в воскресенье на площадке «Химок», завершилась со счетом 83:66 (23:17, 16:17, 21:18, 23:14) в пользу хозяев, в составе которых по дабл-даблу сделали Алексей Швед (23 очка, 11 передач) и Марко Тодорович (15 очков, 18 подборов). У «Астаны» самым результативным стал Роберт Лоури — 18 очков.