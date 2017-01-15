Баскетболисты «Химок» обыграли «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в воскресенье на площадке «Химок», завершилась со счетом 83:66 (23:17, 16:17, 21:18, 23:14) в пользу хозяев, в составе которых по
В следующем матче турнира «Химки» 22 января примут эстонский «Калев», а «Астана» днем ранее дома сыграет с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter