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15 января 2017, 11:46 | Баскетбол | Comments.ua

«Будивельник» продлил беспроигрышную серию

Лидер чемпионата Украины по баскетболу «Будивельник» в Киеве со счетом 76:68 обыграл «Черкасские Мавпы».

Лидер чемпионата Украины по баскетболу <span class=error>Будивельник</span> в Киеве со счетом 76:68 обыграл Черкасские <span class=error>Мавпы</span>. Увеличить
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Лучшим игроком матча стал Павел Крутоус, который, выйдя в старте, записал в актив 19 очков, сообщает «Сегодня».

Защитник «Будивельника» реализовал 8 из 11 бросков с игры.

«Будивельник» свой следующий матч проведет 28 января на домашнем паркете против «Волыньбаскет», а «Мавпы» с «Волыньбаскетом» сыграют 26 января.

«Будивельник» — «Черкасские Мавпы» 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22).

Фото: fbu.ua.

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