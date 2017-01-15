«Будивельник» продлил беспроигрышную серию

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Лучшим игроком матча стал Павел Крутоус, который, выйдя в старте, записал в актив 19 очков, сообщает «Сегодня».

Защитник «Будивельника» реализовал 8 из 11 бросков с игры.

«Будивельник» свой следующий матч проведет 28 января на домашнем паркете против «Волыньбаскет», а «Мавпы» с «Волыньбаскетом» сыграют 26 января.

«Будивельник» — «Черкасские Мавпы» 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22).

Фото: fbu.ua.