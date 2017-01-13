РФБ рассчитывает полностью рассчитаться с долгами к марту
МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) рассчитывает полностью погасить долги к марту 2017 года. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Андрей Кириленко.
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«Рассчитываем в течение двух месяцев уже полностью погасить долги», — заявил Кириленко.
При этом ранее он сообщал о планах полностью избавиться от задолженностей к концу текущего года. На данный момент долг РФБ составляет порядка 120 млн рублей.
В конце августа 2015 года, когда Кириленко возглавил РФБ, долг организации составлял 280 млн рублей.
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