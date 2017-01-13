Иван Ургант будет ведущим Матча звезд Единой лиги ВТБ

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«Популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант подтвердил свое участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 11 февраля в Сочи», — говорится в сообщении.

«Именно я должен провести первый Матч звезд Единой лиги ВТБ, — цитирует Урганта пресс-служба. — С одной стороны, я клиент банка, с другой стороны — люблю баскетбол, с третьей — а у меня есть третья сторона — я человек высокого роста, и это дает мне неоспоримое преимущество перед другими ведущими. Да, у меня не развит прыжок, да у меня короткие руки, да я плохо вижу с дистанции, но я люблю баскетбол. И сделаю все, чтобы при помощи батута заколотить сверху на Матче всех звезд».

«У нас в Сочи будет Матч всех звезд, а Иван Ургант, безусловно, звезда, — прокомментировал президент лиги Сергей Кущенко. — На сегодняшний день это один из самых ярких и популярный ведущих на российском телевидении, кроме того, Иван очень любит, понимает, и, что важно, сам играет в баскетбол. Мы уверены, что это идеальная кандидатура на роль ведущего — предлагаю болельщикам готовиться к настоящему шоу, батут для Ивана мы уже приготовили».

В настоящее время российские СМИ выбирают состав команд. На заключительном этапе директорат лиги выберет окончательный состав, и 1 февраля тренеры команд огласят стартовые пятерки.