Иван Ургант будет ведущим Матча звезд Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Известный российский телеведущий и актер Иван Ургант будет ведущим Матча всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет в формате «Звезды России» — «Звезды мира». Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
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«Популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант подтвердил свое участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 11 февраля в Сочи», — говорится в сообщении.
«Именно я должен провести первый Матч звезд Единой лиги ВТБ, — цитирует Урганта
«У нас в Сочи будет Матч всех звезд, а Иван Ургант, безусловно, звезда, — прокомментировал президент лиги Сергей Кущенко. — На сегодняшний день это один из самых ярких и популярный ведущих на российском телевидении, кроме того, Иван очень любит, понимает, и, что важно, сам играет в баскетбол. Мы уверены, что это идеальная кандидатура на роль ведущего — предлагаю болельщикам готовиться к настоящему шоу, батут для Ивана мы уже приготовили».
В настоящее время российские СМИ выбирают состав команд. На заключительном этапе директорат лиги выберет окончательный состав, и 1 февраля тренеры команд огласят стартовые пятерки.
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