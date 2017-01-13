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13 января 2017, 18:44 | Баскетбол | Спорт-Экспресс

Василий Карасев: «Зенит» должен избежать шапкозакидательских настроений

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Пармой» предостерег команду от недооценки соперника. По его словам, даже пермская команда способна создать проблемы его подопечным.

Главный тренер Зенита Василий <span class=error>Карасев</span> в преддверии матча Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> с Пармой предостерег команду от недооценки соперника. По его словам даже пермская команда способна создать проблемы его подопечным. Увеличить
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— У «Пармы» пока нет побед. Но в последнее время они играют очень неплохо. Показательны игры против УНИКСа и «Автодора», которые перешли в овертайм, — цитирует официальный сайт «Зенита» Карасева. — Прекрасно сам знаю, как тяжело играть в Перми, где приходит поддержать свою команду полный зал болельщиков. И если пермяки поймают кураж, могут быть проблемы.

После двух напряженных игр против «Химок» и «Летувос Ритас» главное будет подготовить психологически команду. Чтобы не было шапкозакидательских настроений, чтобы была работа. Если мы отработаем в защите также как в последних матчах, то все думаю будет хорошо.
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