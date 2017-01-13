Принадлежащий ЦСКА защитник Гаврилов продолжит карьеру в МБА

«Александр Гаврилов выступал за молодёжную сборную России (U20) на ЧЕ-2015, юниорскую сборную России (U18) на ЧЕ-2013 и кадетскую сборную России (U16) на ЧЕ-2012. В июле 2016 года Гаврилов заключил контракт с ЦСКА по схеме “3+2”, а в сентябре 2016 года, на правах аренды, стал игроком “Калева”, но там у него не сложилось. Теперь новым шагом в карьере Александра станет выступление в Первом дивизионе Суперлиги в составе МБА», — сообщается на сайте ПБК «Московская баскетбольная ассоциация».