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https://sport.mail.ru/news/basketball/28413957/
13 января 2017, 10:53 | Баскетбол | Baikal-info.ru

Домашние матчи проведет 16 и 19 января баскетбольный клуб «Иркут»

Баскетбольный клуб «Иркут» 16 и 19 января 2017 года проведёт первый в новом году домашний тур в рамках чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги-1.

Как 13 января сообщила пресс-служба клуба, 16 января на площадке дворца спорта «Труд» иркутяне сыграют с клубом «Рязань», 19 января — с клубом «Самара». Оба матча начнутся в 19:00.

На данный момент «Иркут» занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги-1, в активе команды восемь побед в 13 матчах. БК «Рязань» на 11-й строчке турнирной таблицы, «Самара» — на второй строчке.

Напомним, что в декабре БК «Иркут» воспользовался трансферным окном в чемпионате, то есть периодом, когда команды могут вносить изменения в состав. Иркутский клуб покинул центровой Алексей Цветков, а прибыли центровой Дмитрий Ежов (перешел из «Купол-Родники») и нападающий Семен Шашков (из «Олимпии», Словения). Оба новичка уже играли в составе клуба в выездных матчах.
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