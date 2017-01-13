Домашние матчи проведет 16 и 19 января баскетбольный клуб «Иркут»

Как 13 января сообщила пресс-служба клуба, 16 января на площадке дворца спорта «Труд» иркутяне сыграют с клубом «Рязань», 19 января — с клубом «Самара». Оба матча начнутся в 19:00.

На данный момент «Иркут» занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги-1, в активе команды восемь побед в 13 матчах. БК «Рязань» на 11-й строчке турнирной таблицы, «Самара» — на второй строчке.

Напомним, что в декабре БК «Иркут» воспользовался трансферным окном в чемпионате, то есть периодом, когда команды могут вносить изменения в состав. Иркутский клуб покинул центровой Алексей Цветков, а прибыли центровой Дмитрий Ежов (перешел из «Купол-Родники») и нападающий Семен Шашков (из «Олимпии», Словения). Оба новичка уже играли в составе клуба в выездных матчах.