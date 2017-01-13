Домашние матчи проведет 16 и 19 января баскетбольный клуб «Иркут»
Баскетбольный клуб «Иркут» 16 и 19 января 2017 года проведёт первый в новом году домашний тур в рамках чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги-1.
Как 13 января сообщила
На данный момент «Иркут» занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги-1, в активе команды восемь побед в 13 матчах. БК «Рязань» на 11-й строчке турнирной таблицы, «Самара» — на второй строчке.
Напомним, что в декабре БК «Иркут» воспользовался трансферным окном в чемпионате, то есть периодом, когда команды могут вносить изменения в состав. Иркутский клуб покинул центровой Алексей Цветков, а прибыли центровой Дмитрий Ежов (перешел из «Купол-Родники») и нападающий Семен Шашков (из «Олимпии», Словения). Оба новичка уже играли в составе клуба в выездных матчах.
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