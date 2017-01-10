Третий круг баскетбольной Суперлиги стартует матчем в Киеве
В ближайшую субботу, 14 января, возобновятся поединки Суперлиги
Пари-Матч.
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В следующую субботу, 14 января, возобновятся поединки Суперлиги
Матчи, которые осталось сыграть командам, выяснят круг участников
Лидирует в Суперлиге
За чертой
В стартовый уикенд третьего круга Суперлиги
Посетители матча 14 января в столичном Дворце спорта имеют возможность выиграть 55 000 гривен. Для этого нужно попасть в перерыве поединка «Будивельник» — «Черкасские Мавпы» в корзину с центра площадки. Принять участие в конкурсе смогут болельщики из тех, кто приобретет билеты онлайн. Счастливчиков определят с помощью сервиса random.org.
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