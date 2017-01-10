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10 января 2017, 14:39 | Баскетбол | УНИАН

Третий круг баскетбольной Суперлиги стартует матчем в Киеве

В ближайшую субботу, 14 января, возобновятся поединки Суперлиги Пари-Матч.

В ближайшую субботу 14 января возобновятся поединки <span class=error>Суперлиги</span> <nobr>Пари-Матч.</nobr> Увеличить
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В следующую субботу, 14 января, возобновятся поединки Суперлиги Пари-Матч. Матчем в столичном Дворце спорта в 17:00 между «Будивельником» и «Черкасскими Мавпами» стартует третий круг регулярного чемпионата, сообщили УНИАН в пресс-службе ФБУ.

Матчи, которые осталось сыграть командам, выяснят круг участников плей-офф и их окончательное расположение перед сериями на вылет.

Лидирует в Суперлиге Пари-Матч «Будивельник». У киевлян 16 побед в 20 матчах — 36 очков. На два очка меньше имеет потенциальный лидер по потерянным очкам «Химик». У южненцев также 16 побед, но на два сыгранных матча меньше.

За чертой плей-офф находятся «Кремень», «Волыньбаскет» и «Политехник». Первый, похоже, способен пощекотать нервы «Черкасским Мавпам» и «Николаеву» в борьбе за выход в следующий раунд.

В стартовый уикенд третьего круга Суперлиги Пари-Матч состоятся пять поединков: два в субботу и три — в воскресенье. Один из центральных поединков состоится в Киеве.

Посетители матча 14 января в столичном Дворце спорта имеют возможность выиграть 55 000 гривен. Для этого нужно попасть в перерыве поединка «Будивельник» — «Черкасские Мавпы» в корзину с центра площадки. Принять участие в конкурсе смогут болельщики из тех, кто приобретет билеты онлайн. Счастливчиков определят с помощью сервиса random.org.

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