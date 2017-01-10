Бронзовый призер ОИ-2008 аргентинский баскетболист Пабло Приджиони завершил карьеру

Большую часть карьеры Приджиони провел, выступая за аргентинские и испанские клубы, в том числе за мадридский «Реал» (2009−2011 годы), с которым в 2011 году дошел до «Финала четырех» Евролиги. Также он выступал в НБА за «Нью-Йорк Никс» (2012−2015), «Хьюстон Рокетс» (2015) и «Лос-Анджелес Клипперс» (2015−2016). Последней командой Приджиони была «Баскония», где он ранее уже выступал в 2003—2009 и 2011−2012 годах.

«Я ухожу из профессионального баскетбола. Это было чудесное путешествие. Я хочу поблагодарить все клубы, за которые я играл, за оказанное мне доверие. Я оставляю баскетбол с чувством спокойствия, зная, что я сделал все возможное для каждой из этих команд. “Баскония” заслуживает отдельных слов. Мои чувства к этому клубу очень сильны и глубоки. Я вырос и стал игроком в форме этого клуба», — сказал Приджиони.