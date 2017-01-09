Главный тренер ЖБК «Надежда» Иньигес возглавил женскую сборную Черногории

Испанский специалист сменил на своем посту Момира Милатовича и будет готовить черногорских баскетболисток к участию в чемпионате Европы-2017, который пройдет с 16 по 25 июня в Чехии. Сборная Черногории сыграет в группе D с командами России, Латвии и Бельгии.

Иньигес возглавил «Надежду» в мае 2015 года и впервые в истории вывел команду в финал Евролиги, в котором оренбурженки уступили УГМК из Екатеринбурга. В текущем сезоне после 12 матчей «Надежда» занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 10 побед.

До этого Иньигес работал с женскими испанскими клубами «Рос Касарес Валенсия», который привел к победе в Евролиге-2011/12, и «Жирона», а также возглавлял женский стамбульский клуб «Фенербахче», с которым выиграл чемпионат Турции и два сезона подряд (2012/13 и 2013/14) выходил в финал Евролиги.