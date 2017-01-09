Главный тренер ЖБК «Надежда» Иньигес возглавил женскую сборную Черногории
Главный тренер женского оренбургского баскетбольного клуба «Надежда» Роберто Иньигес возглавил женскую сборную Черногории, сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).
Испанский специалист сменил на своем посту Момира Милатовича и будет готовить черногорских баскетболисток к участию в чемпионате Европы-2017, который пройдет с 16 по 25 июня в Чехии. Сборная Черногории сыграет в группе D с командами России, Латвии и Бельгии.
Иньигес возглавил «Надежду» в мае 2015 года и впервые в истории вывел команду в финал Евролиги, в котором оренбурженки уступили УГМК из Екатеринбурга. В текущем сезоне после 12 матчей «Надежда» занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 10 побед.
До этого Иньигес работал с женскими испанскими клубами «Рос Касарес Валенсия», который привел к победе в Евролиге-2011/12, и «Жирона», а также возглавлял женский стамбульский клуб «Фенербахче», с которым выиграл чемпионат Турции и два сезона подряд (2012/13 и 2013/14) выходил в финал Евролиги.
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