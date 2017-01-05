«Енисей» в Кубке FIBA Europe разгромил «Бенфику»
«Енисей» — «Бенфика» — 99:69 (21:13, 29:22, 27:18, 22:16).
Мужская команда баскетбольного клуба «Енисей» провела матч Кубка ФИБА Европа против португальской «Бенфики». Встреча закончилась со счетом 99−69 в пользу красноярцев.
Команда из Португалии ранее сумела нанести поражение финалисту прошлого сезона Кубка — французскому «Элан Шалон». Во втором групповом этапе начали с домашнего поражения от голландского «Гронинген».
Матч в Красноярске состоялся 4 января в «Арене. Север».
На большой перерыв красноярцы ушли с преимуществом «+15», а во второй половине встречи довели счет до разгромного.
«Енисей» — «Бенфика» — 99:69 (21:13, 29:22, 27:18, 22:16).
«Енисей»: Элегар (22), Тэйлор (14), Трушкин (10), Браймох (9 + 6 подборов), Мартынов (9).
«Бенфика»: Холлис (19 + 7 подборов), Барбер (13), Мораиш (11), Раивио (10).
«Мы находились в очень тяжелых условиях — сложный перелет из Лиссабона более 7 тысяч км
«Есть проблемы со здоровьем у некоторых игроков, о которых мы не сообщаем. Ряд игровых связей был потерян. Игра началась не самым лучшим образом, упустили несколько своих атак. Но, тем не менее, были готовы к игре, через защиту практически разрушили нападение соперника и добились необходимого нам результата», — рассказал главный тренер «Енисея» Олег Окулов.
Добавим, российский клуб
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