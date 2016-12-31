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31 декабря 2016, 17:16 | Баскетбол | Чемпионат.com

Колюшкин может покинуть «Автодор»

Президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов рассказал, что защитник команды Максим Колюшкин может покинуть команду.

«До 26 лет Максим просидел на скамейке, и, к сожалению, ничего уже с этим поделать нельзя. Колюшкин — сложившийся игрок со своей манерой, исправлять и заново учить его очень трудно. К нему есть ряд вопросов. Если он не захочет воспринимать предъявляемые к нему требования, то, скорее всего, будем с ним расставаться либо отправлять в молодёжную команду», — приводит слова Родионова официальный сайт клуба.
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