Колюшкин может покинуть «Автодор»

«До 26 лет Максим просидел на скамейке, и, к сожалению, ничего уже с этим поделать нельзя. Колюшкин — сложившийся игрок со своей манерой, исправлять и заново учить его очень трудно. К нему есть ряд вопросов. Если он не захочет воспринимать предъявляемые к нему требования, то, скорее всего, будем с ним расставаться либо отправлять в молодёжную команду», — приводит слова Родионова официальный сайт клуба.