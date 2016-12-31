Родионов: «Автодор» ведёт активные переговоры с сильным игроком
Президент «Автодора» Владимир Родионов рассказал о ближайших планах по усилению состава команды.
«Сейчас пытаемся немного реанимировать команду и исправить положение. Если удастся добавить ещё один штрих, то, думаю, «Автодор» вернётся на свои привычные позиции прошлого сезона. Наша задача остаётся прежней — попасть в
Надеюсь, нам удастся подписать контракт с новичком, с которым ведём активные переговоры. Это сильный игрок, фамилию которого, конечно, называть не буду", — цитирует Родионова официальный сайт клуба.
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