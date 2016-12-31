Родионов: «Автодор» ведёт активные переговоры с сильным игроком

«Сейчас пытаемся немного реанимировать команду и исправить положение. Если удастся добавить ещё один штрих, то, думаю, «Автодор» вернётся на свои привычные позиции прошлого сезона. Наша задача остаётся прежней — попасть в плей-офф. А там уже нам по силам попить крови у двух-трёх команд, за исключением ЦСКА — главного фаворита Евролиги. Даже несмотря на два кряду поражения в главном клубном турнире континента, москвичи вне конкуренции по бюджету и подбору исполнителей. А вот со всеми остальными соперниками в плей-офф, думаю, мы поборемся, если получится внести намеченный селекционный штрих….

Надеюсь, нам удастся подписать контракт с новичком, с которым ведём активные переговоры. Это сильный игрок, фамилию которого, конечно, называть не буду", — цитирует Родионова официальный сайт клуба.