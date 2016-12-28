«Кривбасс» закрыл 2016 год в баскетбольной Суперлиге двумя победами над «Волыньбаскетом»

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Радонич перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА отметил, что его команде предстоит встреча с соперником, который будет полон желания оправдаться за проигрыш в предыдущем поединке. Армейцы 23 декабря проиграли на своей площадке «Фенербахче» (79:95 ОТ). Матч в Белграде состоится 29 декабря.