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28 декабря 2016, 19:17 | Баскетбол | УНИАН

«Кривбасс» закрыл 2016 год в баскетбольной Суперлиге двумя победами над «Волыньбаскетом»

Вчера и сегодня в чемпионате Украины по баскетболу состоялись два матча.

Вчера и сегодня в чемпионате Украины по баскетболу состоялись два матча. Увеличить
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Криворожский «Кривбасс» дважды обыграл луцкий «Волыньбаскет» в последних матчах регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги в 2016 года.

Несмотря на то, что номинальными хозяевами первой встречи был «Волыньбаскет», обе игры состоялись в Кривом Роге. Вчера «Кривбасс» разгромил соперника со счетом 83:48, а сегодня победил 81:65.

Результаты матчей:

Волыньбаскет — Кривбасс — 48:83 (13:10, 16:23, 9:31, 10:19).

В: Рудаков (13 + 8 подборов), Моторчук (8);.

Кр: Шундель (16 + 4 передачи), Мальчевский (12), Липовцев (12), Бояркин (11 + 5 подборов + 10 передач), Вильховецкий (10), Ворник (10 + 6 подборов).

Кривбасс — Волыньбаскет — 81:65 (16:8, 19:26, 20:8, 23:20).

Кр: Бояркин (20 + 5 подборов + 11 передач), Мальчевский (19 + 7 подборов), Тихонов (12 + 8 подборов), Попов (9 + 6 подборов), Никитин (9);.

В: Герасимчук (16 + 5 подборов + 5 передач), Фурс (12 + 6 подборов + 6 передач), Тимощук (12 + 4 передачи), Моторчук (10 + 6 подборов), Шкондя (10).

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