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https://sport.mail.ru/news/basketball/28286049/
28 декабря 2016, 16:16 | Баскетбол | Р-Спорт

Красноярский «Енисей» подписал контракт с баскетболистом Энтони Хиллиардом

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Красноярский «Енисей» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с баскетболистом Энтони Хиллиардом.

Подробности соглашения с 30-летним американским форвардом не разглашаются. За свой новый клуб Хиллиард будет выступать под номером 1.

Хиллиард ранее выступал в Единой лиге ВТБ за финский «Байзонс», а также за «Цмоки-Минск». Также в его послужном списке значатся два сезона в чемпионате Бельгии и по году в Германии и Италии. До переезда в Европу Хиллиард на протяжении четырех сезонов выступал за команду «Викинги» во втором дивизионе NCAA.
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