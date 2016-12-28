Красноярский «Енисей» подписал контракт с баскетболистом Энтони Хиллиардом

Подробности соглашения с 30-летним американским форвардом не разглашаются. За свой новый клуб Хиллиард будет выступать под номером 1.

Хиллиард ранее выступал в Единой лиге ВТБ за финский «Байзонс», а также за «Цмоки-Минск». Также в его послужном списке значатся два сезона в чемпионате Бельгии и по году в Германии и Италии. До переезда в Европу Хиллиард на протяжении четырех сезонов выступал за команду «Викинги» во втором дивизионе NCAA.