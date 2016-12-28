Анастасия Веремеенко в восьмой раз признана лучшей баскетболисткой Беларуси

Как и в предыдущие годы, самую острую конкуренцию ей составила Елена Левченко («Гуандун», Китай). Кстати, за одиннадцать лет только эти двое и признавались лучшими баскетболистками страны. «Бронзовое» место в опросе на этот раз досталось Татьяне Лихтарович («Дьер», Венгрия). Кроме того, в зачетный лист попали завершившая в этом году игровую карьеру Татьяна Троина, Екатерина Снытина («Хатай», Турция), Мария Попова («Галатасарай», Турция), Юлия Рытикова («Горизонт»), белорусская американка Линдсей Хардинг, объявившая о завершении выступлений за белорусскую сборную, Алла Муравская («Цмокi-Мiнск»), Наталья Дашкевич («Олимпия») и с большим авансом юная Юля Василевич из гродненской «Виктории».