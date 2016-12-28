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https://sport.mail.ru/news/basketball/28285597/
28 декабря 2016, 15:41 | Баскетбол | «Прессбол»

Анастасия Веремеенко в восьмой раз признана лучшей баскетболисткой Беларуси

Центровая турецкого «Фенербахче» и сборной нашей страны Анастасия Веремеенко по итогам традиционного ежегодного опроса «Прессбола» признана лучшей баскетболисткой Беларуси-2016. Веремеенко набрала 55 процентов голосов, и это ее восьмое признание в карьере.

Центровая турецкого Фенербахче и сборной нашей страны Анастасия <span class=error>Веремеенко</span> по итогам традиционного ежегодного опроса <span class=error>Прессбола</span> признана лучшей баскетболисткой <span class=error>Беларуси</span>-2016. <span class=error>Веремеенко</span> набрала 55 процентов голосов и это ее восьмое признание в карьере. Увеличить
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Как и в предыдущие годы, самую острую конкуренцию ей составила Елена Левченко («Гуандун», Китай). Кстати, за одиннадцать лет только эти двое и признавались лучшими баскетболистками страны. «Бронзовое» место в опросе на этот раз досталось Татьяне Лихтарович («Дьер», Венгрия). Кроме того, в зачетный лист попали завершившая в этом году игровую карьеру Татьяна Троина, Екатерина Снытина («Хатай», Турция), Мария Попова («Галатасарай», Турция), Юлия Рытикова («Горизонт»), белорусская американка Линдсей Хардинг, объявившая о завершении выступлений за белорусскую сборную, Алла Муравская («Цмокi-Мiнск»), Наталья Дашкевич («Олимпия») и с большим авансом юная Юля Василевич из гродненской «Виктории».

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