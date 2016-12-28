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https://sport.mail.ru/news/basketball/28285152/
28 декабря 2016, 15:11 | Баскетбол | «Прессбол»

Артем Параховский признан лучшим баскетболистом Беларуси-2016

Центровой казанского УНИКСа и сборной нашей страны Артем Параховский по итогам традиционного ежегодного опроса «Прессбола» признан лучшим баскетболистом Беларуси-2016.

Центровой казанского <span class=error>УНИКСа</span> и сборной нашей страны Артем <span class=error>Параховский</span> по итогам традиционного ежегодного опроса <span class=error>Прессбола</span> признан лучшим баскетболистом <span class=error>Беларуси</span>-2016. Увеличить
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Параховский набрал 67 процентов голосов и далеко оторвался от разделивших второе место Александра Кудрявцева («Цмокi-Мiнск») и Виталия Лютыча («Калев», Эстония). Также зачетные баллы, хоть и немного, заработали Алексей Лашкевич, Александр Семенюк (оба — «Цмокi-Мiнск»), Дмитрий Кузьмин, Вячеслав Корж (оба — «Гродно-93») и Максим Салаш («Полфармекс Кутно», Польша).

Это третья кряду подобная победа Параховского. По числу лауреатских званий он догнал Валерия Дайнеко, Руслана Бойдакова и Александра Кудрявцева. Теперь ориентир — достижения Егора Мещерякова и Владимира Веремеенко, становившихся героями года соответственно пять и шесть раз.

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