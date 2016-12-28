Заокеанский Король и самый успешный тренер-2016. Персоны года

Леброн Джеймс

Один из лучших баскетболистов XXI века продолжает творить историю, делая всё больше записей в книге всевозможных рекордов. 2016-й принёс Леброну, пожалуй, самую долгожданную награду — чемпионский титул, который он обещал Кливленду, ещё будучи молодым и перспективным, а завоевал уже в ранге звезды мирового масштаба. Причём завоевал в неотразимом стиле, впервые в истории НБА вместе с партнёрами отыгравшись со счёта 1−3 в финальной серии. Кстати, этот финал уже стал шестым кряду для Короля — подобное удавалось только звёздам «Селтикс» 60-х.

Он не получил MVP «регулярки», но взял ещё более значимый приз — MVP финала. Награда стала в его коллекции третьей по счёту: в каждом победном финале для своей команды самым ценным признавался именно Леброн. Это позволило ему оказаться в одном ряду с Мэджиком Джонсоном и Шакилом О́Нилом. Впереди остался только Майкл Джордан.



Кайри Ирвинг

Не стоит забывать и о вкладе партнёров Леброна в грандиозный успех «Кавальерс». Его главным помощником, безусловно, был и останется ещё на продолжительное время Кайри Ирвинг. Разыгрывающий ждал этого момента долгие шесть лет: сначала все его чудеса разбивались о невероятно слабый состав «Кливленда» после ухода Джеймса, а в прошлом году путь к самой высокой баскетбольной вершине мира преградила травма.

Прошедший финал стал для Ирвинга настоящим реваншем за все предыдущие неудачи. Он не просто смотрелся не хуже действующего двукратного MVP, но и «воткнул» через него решающий «трёхочковый», во многом предопределивший исход всей серии. Но на этом подвиги Ирвинга в 2016-м не заканчиваются. Он оказался единственным игроком «Кливленда», принявшим предложение федерации баскетбола США и отправившимся за золотом Олимпиады. Кайри ожидаемо занял место основного разыгрывающего, став одним из лидеров чемпионского состава «звёздно-полосатых».



Стивен Карри

Как может стать «человеком года» баскетболист, не завоевавший ни одного трофея? Стивен Карри явно не будет фаворитом в нашем списке и умах общественности, но не упомянуть о его уникальных достижениях мы просто не можем. Первым из них стала победа в голосовании за звание MVP «регулярки»: Карри был «коронован» единогласным решением, чего ещё никогда не было в истории лиги.

В этом же сезоне Стивен стал частью уникальной команды, побившей рекорд «Чикаго Буллз», в 1996 году одержавшего 72 победы под предводительством Майкла Джордана. Казалось, это достижение простоит ещё много десятилетий, но продержалось в итоге всего два. Стеф вполне мог стать абсолютным триумфатором, если бы не травма и общая усталость, не позволившие показать защитнику свой максимум в самый нужный момент в сезоне.

Милош Теодосич

Лучший игрок (по мнению генеральных менеджеров заокеанских клубов) из тех, кто не выступает в НБА, провёл сильнейший сезон в карьере. К будничному титулу Единой лиги ВТБ, а также званию MVP плей-офф Милош добавил долгожданный чемпионский кубок Евролиги и попадание в первую символическую сборную турнира. В качестве приятного бонуса выступило серебро Олимпиады, которое за последнее десятилетие стало неким эквивалентом золота для остального мира.



Саша Джорджевич

MVP Евробаскета-1997 и член клуба 35 лучших баскетболистов за всю историю Евролиги после некоторого перерыва на карьеру комментатора вернулся в большой спорт. Серб сразу же возглавил греческий «Панатинаикос» и ощутил на себе всю «прелесть» работы в Афинах. От «Пао» ждали выхода в финал четырёх Евролиги, но вместо этого «зелёные» были биты в трёх матчах «Басконией».

Последовавшее увольнение, казалось бы, поставило крест на сезоне для Джорджевича, но впереди ещё была квалификация к Рио. Сербы вдохновенно провели отборочный турнир, пройдя его без единого поражения, а спустя месяц с небольшим произвели настоящий фурор. Команда Саши с трудом вышла из группы, однако затем выбила занявших первое место в противоположном сикстете хорватов, а в полуфинале «потопталась» по главному открытию турнира — сборной Австралии. Таким образом, Джорджевич стал самым успешным тренером в современной истории национальной команды Сербии.

Димитрис Итудис

На второй год пребывания в московском клубе греческий специалист доказал всем, что руководство ЦСКА не ошиблось, подписав контракт с бывшим ассистентом Обрадовича, никогда не управлявшим коллективом подобного уровня. Победа в Евролиге и Единой лиге ВТБ подняли резюме Итудиса на новые высоты, а его заслуги отметили не только в «армейском» клубе, но и во всей Европе. В 2016-м в мире просто не было тренера, завоевавшего больше значимых трофеев.