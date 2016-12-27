Мамба эффектно ушёл, ЦСКА красиво вернулся. Итоги 2016 года
Завершение карьеры Гарнеттом и Данканом, битва «Кливленда» с «Голден Стэйт» и триумф сборной США на ОИ — в главных событиях 2016 года.
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Каждый год оставляет след в истории баскетбола
Звездопад
Пожалуй, больше всего уходящий год запомнится беспрецедентным количеством суперзвёзд первой величины, которых лишился мировой баскетбол. Их уход «на пенсию» вызвал бурный отклик в сердцах миллионов болельщиков, хотя каждый попрощался с любимой игрой
Совсем
А Тим Данкан попрощался с лигой в своём фирменном стиле. Он никогда не стремился привлекать к себе внимание, но благодаря феноменальной игре и характеру образцового командного баскетболиста, неизменно оказывался на первом плане. Очень буднично и совершенно без помпы объявив о завершении карьеры уже в конце лета, Тим вызвал бурю в душах коллег и болельщиков, которые заполонили социальные сети признаниями в любви и уважении к одному из самых скромных гениев игры.
К этому списку стоит добавить и Рэя Аллена, который хотя и давно уже не выходил на площадку, но официально закрыл главу игрока в баскетбол в своей биографии только в этом году.
Ещё одну, более трагическую потерю НБА понесла совсем недавно. Яркий и неординарный репортёр Крэйг Сагер в последние годы стал не только образцом профессионализма и экстравагантности, но и символом мужества и оптимизма, которые он неустанно демонстрировал в изнурительной борьбе с лейкозом. И хотя недуг всё же взял своё, эмоции коллег, игроков, тренеров и обычных любителей спорта, которые Сагер вызывал как при жизни, так после смерти, свидетельствуют о том, что он эту битву не проиграл.
Снова на вершине
В то время как все болельщики будут вспоминать 2016-й с оттенком грусти, у россиян к этому чувству добавятся и яркие нотки гордости. Ведь впервые в истории отечественного баскетбола сразу две команды пробились в «Финал четырёх» Евролиги. Если ЦСКА подавляющее большинство экспертов видели там ещё до старта сезона, то прорыв «Локомотива-Кубань» стал настоящей сенсацией. Георгиос Барцокас, не имея в распоряжении ни одной состоявшейся звезды континентального масштаба, создал из недооцениваемых, а иногда уже и списанных со счетов игроков настоящую команду, которая благодаря чёткой дисциплине и ставке на оборону сумела опередить признанных грандов. В итоге наставник и ведущие баскетболисты «Локо» закономерно получили приглашения от лидеров европейского баскетбола, а Малькольм Дилэйни и вовсе уехал в НБА.
Но главным событием евросезона, конечно, стало возвращение на трон после восьмилетнего перерыва «армейцев». Этот триумф особенно запомнится той невероятной драматичной борьбой, в которой был добыт. За две с половиной минуты до конца третьей четверти финала ЦСКА вёл «+21», но после фантастического «камбэка» «Фенербахче» уже Виктору Хряпе пришлось на последних секундах основного времени спасать свою команду, переводя игру в овертайм. А в дополнительной пятиминутке подопечные Итудиса уже не дали сопернику ни единого шанса.
Цена успеха
При этом «Локомотив-Кубань» стал первой за длительное время командой, которая, выйдя в «Финал четырёх» Евролиги, в следующем сезоне выступала в континентальном турнире рангом ниже. Как и дошедшие до Топ-16, но остановившиеся в полушаге от
Исторический финал
Но вне конкуренции по накалу и непредсказуемости оказался в этом году финал
После первых четырёх поединков «Уорриорз» были впереди 3−1, и пресса уже начала подсчитывать, каким по счёту станет очередное фиаско в финале для Короля. Однако он сам и его свита сумели переписать историю НБА, став первой командой, которая отыграла в решающей серии такое отставание. А налёт скандальности феноменальному противостоянию придала дисквалификация накануне ключевой пятой встречи Дрэймонда Грина, отметившегося в
Транжиры и «предатели»
Не успели утихнуть страсти после финала, как в НБА открылось межсезонье, ознаменовавшееся резким ростом потолка зарплат и соответственно финансовых возможностей организаций. Прогнозируемого многими хаоса в целом не произошло, однако некоторые ходы команд и игроков вызвали большой резонанс. Так, четырёхлетний контракт на $ 64 млн Тимофея Мозгова с «Лейкерс» стал первым в серии сделок, оценённых как явно завышенные. А в центре внимания оказался Кевин Дюрант, довольно неожиданно покинувший «Оклахома-Сити» ради создания «суперкоманды» в «Голден Стэйт». На Дюранта немедленно наклеили ярлык предателя и искателя лёгких путей к большим победам. При этом аналогичный маневр Дуэйна Уэйда, ушедшего из «Майами», символом которого он являлся, приняли с гораздо меньшим негативом, хотя был продиктован схожими причинами.
На голову выше
Перед стартом Олимпиады-2016 эксперты нередко вспоминали самые провальные выступления сборной США, намекая, что эту команду может ждать та же участь. В самом деле, от участия в турнире в Рио по разным причинам отказались Леброн Джеймс, Стивен Карри, Кавай Леонард, Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Энтони Дэвис, Крис Пол, Блэйк Гриффин и ещё ряд звёзд НБА. Однако для уверенного доминирования хватило и согласившихся приехать во главе с Дюрантом. Подопечные Майка Кшишевски, проводившего последний турнир во главе наследников «Дрим Тим», не блистали отлаженными командными взаимодействиями, но индивидуального класса американцев вполне хватало, чтобы обыгрывать всех подряд. Зерно сомнения в их непобедимости посеяли на групповой стадии сербы, ведомые Милошом Теодосичем, уступив лишь 3 очка. Однако в финале США разгромили их «+30», не оставив сомнений в том, что даже не в оптимальном составе представляют другую баскетбольную галактику.
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