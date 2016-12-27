Мамба эффектно ушёл, ЦСКА красиво вернулся. Итоги 2016 года

Каждый год оставляет след в истории баскетбола из-за большого количества интересных матчей в национальных и международных турнирах. Но 2016-й, несомненно, останется в памяти ещё и благодаря ряду уникальных событий, произошедших на трёх континентах и затронувших ряд знаковых для этого вида спорта личностей.

Звездопад

Пожалуй, больше всего уходящий год запомнится беспрецедентным количеством суперзвёзд первой величины, которых лишился мировой баскетбол. Их уход «на пенсию» вызвал бурный отклик в сердцах миллионов болельщиков, хотя каждый попрощался с любимой игрой по-своему. Коби Брайант всё же не выдержал продолжавшегося уже несколько лет давления СМИ и заранее объявил о завершении карьеры ещё в конце 2015-го. Из-за этого последний сезон Чёрной Мамбы превратился в тот самый прощальный тур, которого он так хотел избежать. Под конец регулярного чемпионата легенда «Лейкерс» уже устал от многочисленных торжественных церемоний в свою честь на выездных матчах и пробил дыру в бюджете спонсора, десятками раздаривая направо и налево кроссовки со своим автографом абсолютно всем желающим. Однако восклицательный знак в карьере Коби поставил на зависть всем. В последнем поединке с «Ютой» он набрал 60 очков, заставив плакать не только зрителей в «Стэйплз Центре», но и всех, кто смотрел за его прощанием по телевизору. Мамба ушёл, но вряд ли когда-нибудь будет забыт.



Совсем по-другому поставил точку в путешествии по площадкам лиги Кевин Гарнетт. В последнем сезоне возраст и последствия травм настолько стали сказываться на его готовности к ритму НБА, что он выходил на паркет только в половине встреч. Поэтому после окончания регулярного чемпионата бескомпромиссный Гарнетт, взвесив все за и против, не пожелал ещё год играть роль авторитетного дядьки-наставника в раздевалке и принял решение уйти.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/p6v4kdxNqX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">On this day 18yrs ago the hornets told me right after they drafted me that they had no use for me and were going to trade me. #thanku #Believe #usmnt #lakers #jwest #drbuss #letsGo #USA</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Kobe Bryant (@kobebryant) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-07-01T18:08:33+00:00">Jul 1, 2014 at 11:08am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А Тим Данкан попрощался с лигой в своём фирменном стиле. Он никогда не стремился привлекать к себе внимание, но благодаря феноменальной игре и характеру образцового командного баскетболиста, неизменно оказывался на первом плане. Очень буднично и совершенно без помпы объявив о завершении карьеры уже в конце лета, Тим вызвал бурю в душах коллег и болельщиков, которые заполонили социальные сети признаниями в любви и уважении к одному из самых скромных гениев игры.



К этому списку стоит добавить и Рэя Аллена, который хотя и давно уже не выходил на площадку, но официально закрыл главу игрока в баскетбол в своей биографии только в этом году.

Ещё одну, более трагическую потерю НБА понесла совсем недавно. Яркий и неординарный репортёр Крэйг Сагер в последние годы стал не только образцом профессионализма и экстравагантности, но и символом мужества и оптимизма, которые он неустанно демонстрировал в изнурительной борьбе с лейкозом. И хотя недуг всё же взял своё, эмоции коллег, игроков, тренеров и обычных любителей спорта, которые Сагер вызывал как при жизни, так после смерти, свидетельствуют о том, что он эту битву не проиграл.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BODU17PA9j7/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">“I -- along with the entire NBA family -- am deeply saddened by the passing of Craig Sager. Craig was as vital to the NBA as the players and coaches. A true original and an essential voice on Turner Sports’ NBA coverage for 26 seasons, Craig chronicled some of the most memorable moments in league history and was a ubiquitous presence with his splashy suits and equally colorful personality. Craig earned widespread respect for his insightful reporting and inspired so many most recently with his courage. Our hearts go out to his wife, Stacy; his children, Kacy, Craig Jr., Krista, Riley and Ryan; and his friends and colleagues.” - @adamsilvernba</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by NBA (@nba) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-15T20:55:37+00:00">Dec 15, 2016 at 12:55pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Снова на вершине

В то время как все болельщики будут вспоминать 2016-й с оттенком грусти, у россиян к этому чувству добавятся и яркие нотки гордости. Ведь впервые в истории отечественного баскетбола сразу две команды пробились в «Финал четырёх» Евролиги. Если ЦСКА подавляющее большинство экспертов видели там ещё до старта сезона, то прорыв «Локомотива-Кубань» стал настоящей сенсацией. Георгиос Барцокас, не имея в распоряжении ни одной состоявшейся звезды континентального масштаба, создал из недооцениваемых, а иногда уже и списанных со счетов игроков настоящую команду, которая благодаря чёткой дисциплине и ставке на оборону сумела опередить признанных грандов. В итоге наставник и ведущие баскетболисты «Локо» закономерно получили приглашения от лидеров европейского баскетбола, а Малькольм Дилэйни и вовсе уехал в НБА.

Но главным событием евросезона, конечно, стало возвращение на трон после восьмилетнего перерыва «армейцев». Этот триумф особенно запомнится той невероятной драматичной борьбой, в которой был добыт. За две с половиной минуты до конца третьей четверти финала ЦСКА вёл «+21», но после фантастического «камбэка» «Фенербахче» уже Виктору Хряпе пришлось на последних секундах основного времени спасать свою команду, переводя игру в овертайм. А в дополнительной пятиминутке подопечные Итудиса уже не дали сопернику ни единого шанса.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BFgGmkaGq-n/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Победа ценой в восемь лет.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A video posted by CSKA Moscow (@cskabasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-05-17T08:26:36+00:00">May 17, 2016 at 1:26am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Цена успеха

При этом «Локомотив-Кубань» стал первой за длительное время командой, которая, выйдя в «Финал четырёх» Евролиги, в следующем сезоне выступала в континентальном турнире рангом ниже. Как и дошедшие до Топ-16, но остановившиеся в полушаге от плей-офф «Химки», краснодарцы в определённой степени принесли в жертву амбициям на евроарене регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. В результате в нокаут-раунде оба попали в одну половину сетки с ЦСКА и поочерёдно выбыли из борьбы. А их место в сильнейшем клубном состязании Европы занял УНИКС, который сумел дать «армейцам» бой в финальной серии. Интрига могла бы закрутиться до предела, но даже феноменальные семь трёхоковых Артураса Милакниса во второй половине четвёртого матча серии не помешали «армейцами» оформить второй титул в сезоне.

Исторический финал

Но вне конкуренции по накалу и непредсказуемости оказался в этом году финал плей-офф НБА, в котором второй раз подряд встретились «Кливленд» и «Голден Стэйт». Отлаженная машина Стива Керра с рекордом всех времён по количеству побед в регулярном чемпионате в активе была не прочь вновь смести соперника, но на сей раз «Кавальерс» были готовы к решающей схватке лучше, чем годом ранее. Здоровые Кайри Ирвинг и Кевин Лав облегчили лидерскую ношу Леброна Джеймса, а новый главный тренер Тайрон Лю дал красноречивый ответ критиковавшим его назначение после неожиданного увольнения посреди сезона Дэвида Блатта.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.353515625% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BHCr-hRhIIX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Just a kid from Akron! #StriveForGreatness</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by LeBron James (@kingjames) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-06-24T15:18:46+00:00">Jun 24, 2016 at 8:18am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После первых четырёх поединков «Уорриорз» были впереди 3−1, и пресса уже начала подсчитывать, каким по счёту станет очередное фиаско в финале для Короля. Однако он сам и его свита сумели переписать историю НБА, став первой командой, которая отыграла в решающей серии такое отставание. А налёт скандальности феноменальному противостоянию придала дисквалификация накануне ключевой пятой встречи Дрэймонда Грина, отметившегося в плей-офф целым рядом ударов между ног оппонентов.

Транжиры и «предатели»

Не успели утихнуть страсти после финала, как в НБА открылось межсезонье, ознаменовавшееся резким ростом потолка зарплат и соответственно финансовых возможностей организаций. Прогнозируемого многими хаоса в целом не произошло, однако некоторые ходы команд и игроков вызвали большой резонанс. Так, четырёхлетний контракт на $ 64 млн Тимофея Мозгова с «Лейкерс» стал первым в серии сделок, оценённых как явно завышенные. А в центре внимания оказался Кевин Дюрант, довольно неожиданно покинувший «Оклахома-Сити» ради создания «суперкоманды» в «Голден Стэйт». На Дюранта немедленно наклеили ярлык предателя и искателя лёгких путей к большим победам. При этом аналогичный маневр Дуэйна Уэйда, ушедшего из «Майами», символом которого он являлся, приняли с гораздо меньшим негативом, хотя был продиктован схожими причинами.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.3333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BK1Han9jqSB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Mozzy gets mic'd. #LakersMediaDay</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Los Angeles Lakers (@lakers) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-09-26T18:54:44+00:00">Sep 26, 2016 at 11:54am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На голову выше

Перед стартом Олимпиады-2016 эксперты нередко вспоминали самые провальные выступления сборной США, намекая, что эту команду может ждать та же участь. В самом деле, от участия в турнире в Рио по разным причинам отказались Леброн Джеймс, Стивен Карри, Кавай Леонард, Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Энтони Дэвис, Крис Пол, Блэйк Гриффин и ещё ряд звёзд НБА. Однако для уверенного доминирования хватило и согласившихся приехать во главе с Дюрантом. Подопечные Майка Кшишевски, проводившего последний турнир во главе наследников «Дрим Тим», не блистали отлаженными командными взаимодействиями, но индивидуального класса американцев вполне хватало, чтобы обыгрывать всех подряд. Зерно сомнения в их непобедимости посеяли на групповой стадии сербы, ведомые Милошом Теодосичем, уступив лишь 3 очка. Однако в финале США разгромили их «+30», не оставив сомнений в том, что даже не в оптимальном составе представляют другую баскетбольную галактику.