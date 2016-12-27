Наталья Трофимова с 26 по 30 декабря проводит сбор в Раубичах с дюжиной молодых баскетболисток из отечественных клубов
Исполняющая обязанности главного тренера национальной команды Беларуси Наталья Трофимова с 26 по 30 декабря проводит краткосрочный сбор в Раубичах с дюжиной молодых баскетболисток из отечественных клубов, которых не без основания можно считать будущим сборной.
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Приглашения получили: защитники — Алена Голубева (1994 г. р.), Арина Масько (1999, обе — «Олимпия»), Анастасия Сущик (1997), форварды — Виолетта Кивляк (1996, обе — «Цмокi-Мiнск»), Мария Адащик (1998), Анна Брич (1997, обе — «Горизонт»), Дарина Бочкарева (2000), Екатерина Ялчик (2000), Александра Петушкова (2000), Дарья Семилетникова (2001, все — «Горизонт"-2), центровые — Анна Лаппо (1997), Александра Шевченко (1999, обе — «Цмокi-Мiнск»).
В тренерском штабе сборной появились новые лица: Наталье Трофимовой, помимо Николая Бузлякова, ассистируют Алексей Пынтиков и тренер по физподготовке, известный в прошлом биатлонист Вадим Сашурин.
В рамках подготовки к Евробаскету-2017 наша сборная получила приглашение принять участие в международном турнире в Греции, который пройдет с 7 по 9 июня. Ее соперниками будут национальные команды Украины, Греции, а также еще одна сборная, которую организаторы турнира пока не назвали.
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