Главные баскетбольные события 2016 года

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Красно-синее счастье в Европе

«Финал четырех» для ЦСКА, исконно одной из сильнейших команд Старого света, уже давно стал практически неприступной вершиной. Раз за разом армейцы неумолимым катком проходились по всем соперникам, которые вставали на их пути вплоть до полуфинала турнира, однако затем по совершенно разнообразным причинам у красно-синих начинались ощутимые проблемы, в большинстве своем трансформирующиеся в фатальные.

Страшно подумать, но до сезона-2015/16 на счету москвичей было аж 12 (!) попаданий в топ-4 Евролиги из 13 возможных при всего двух итоговых победах в престижнейшем соревновании.

Причем нельзя сказать, что все осечки столичного клуба, внезапно являвшие себя миру за два, а то и за один шаг до заветного трофея, были закономерными и легко прогнозируемыми — напротив, чаще оступался коллектив в статусе незыблемого фаворита.

Иногда же его поражения становились и вовсе шокирующими.

Так, например, было в 2015-м, когда ЦСКА в полуфинале уступил греческому «Олимпиакосу», имея комфортное преимущество в девять очков за шесть минут до финальной сирены.

Что-то подобное могло произойти и год спустя, правда, уже в решающем поединке со стамбульским «Фенербахче». Армейцы вновь начали с места в карьер, выдав в финале мощнейший старт, благодаря которому уходили на большой перерыв с двадцатиочковым гандикапом. А затем — по старой, но совсем не доброй традиции — внезапно стали допускать дикое количество ошибок. Что вкупе с собранной игрой турок привело к сверхнервной концовке, где лишь точный бросок Виктора Хряпы за 1,9 секунды до завершения основного времени позволил перевести встречу в овертайм, в котором красно-синие уже решили обойтись без «валидола» и уверенно довели дело до победного.

«Что тут скажешь. ЦСКА без приключений не может. Но это лучший “Финал четырех” за последнее время. Я просто очень счастлив», — один из самых знаменитых болельщиков армейского клуба Сергей Иванов, на тот момент еще глава администрации президента страны, не скрывал эмоций после долгожданной виктории, ставшей для столичного коллектива первой за последние восемь лет в Евролиге.

Стоит также отметить, что прошедший сезон стал крайне успешным не только для армейского команды — чудесный путь по Европе проделали и баскетболисты краснодарского «Локомотива», занявшие в самом престижном турнире Старого света почетное третье место, что стало даже большей неожиданностью, чем золото москвичей.

Первый шаг к возрождению сборной России

Болезненный провал мужской сборной России на Евробаскете-2015, неутешительными итогами которого стали уход с поста тренера Евгения Пашутина и последующее неучастие национальной команды в Олимпийских играх в Бразилии, произошедший к тому же на фоне крайне неблагоприятной финансовой ситуации в Российской федерации баскетбола (РФБ), обязывал спортивных чиновников к поиску точечной и незатратной кандидатуры на место нового наставника коллектива.

Решение было найдено уже в январе — нелегкую миссию по возрождению терпящих бедствие на национальной баскетбольной арене россиян доверили Сергею Базаревичу, согласившемуся работать в первую очередь за саму идею и без серьезных требований по зарплате.

Главной проверкой для отечественной сборной в 2016-м стала квалификация на ближайший чемпионат Европы, в которой соперниками подопечных Базаревича стали Босния и Герцеговина, а также Швеция. И прошла ее национальная команда, надо сказать, с честью — победа над шведами в заключительном матче отбора стала для коллектива 13-й из 13 возможных в календарном году.

Выполнив основную задачу при в целом качественной и уверенной игре, в которой нередко виднелись интересные наработки нового тренера, уже осенью россияне узнали своих соперников по групповому этапу предстоящего континентального форума — ими стали Великобритания, Сербия, Латвия, Турция и Бельгия, что уже сейчас позволяет назвать секстет под литерой «D’по меньшей мере смертельным.

Впрочем, памятуя об отчасти проходных оппонентах сборной России по Евробаскету-2015 и фиаско национальной команды на оном, едва ли стоит уповать на превратности судьбы, тем более что выход перерождающегося коллектива в плей-офф ЧЕ-2017 на данный момент, несмотря на наличие по-настоящему грозных конкурентов, не кажется чем-то нереальным.

Масштабный раскол в европейском баскетболе

Серьезный разлад в баскетбольной Европе начался еще летом 2015-го, когда разгорелся опасный конфликт между Евролигой и Международной федерацией баскетбола (ФИБА).

ФИБА тогда, напомним, решила разорвать соглашение с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и сообщила о намерении создать свои аналоги главных турниров континента с участием лучших команд.

Осознавая, однако, что так просто все ведущие коллективы Старого света едва ли захотят покинуть коммерчески более выгодные Евролигу и Кубок Европы, в федерации приняли решение поставить баскетбольным ассоциациям стран жесткий ультиматум — либо клубы отказываются от турниров Евролиги, либо сборные лишаются престижнейших чемпионата мира, Евробаскета и Олимпиады, проводящихся как раз под эгидой ФИБА. Все это в итоге привело к временному отстранению 13 национальных команд — России, Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Испании, Турции, Литвы, Греции, Италии, Израиля, Македонии и Польши.

Цитата На данный момент окончательно спор между ФИБА и Евролигой не разрешен

Впоследствии организация, правда, внесла некоторые корректировки в свой план по захвату «контрольного пакета» прав на управление видом спорта в Европе, оставив лишь запрет на Еврокубок, а затем и вовсе не стала накладывать никаких санкций на нарушивших условия.

На данный момент окончательно спор между ФИБА и Евролигой не разрешен, пусть и каких-то реальных наказаний, обещанных еще в середине года, ни федерации, ни клубы (в том числе и российские) в полной мере на себе не ощутили, хотя еще в июне — в самый разгар «раздела имущества» едва ли не официально было объявлено об исключении из Единой лиги ВТБ некоторых топовых коллективов.

Переизбрание президента Кириленко

В конце августа в российском баскетболе произошло вполне ожидаемое, но из-за этого не менее значимое событие. Пришедшего в 2015-м на должность президента РФБ Андрея Кириленко переизбрали на второй срок — за него было отдано 107 голосов, против выступил лишь один из голосующих.

В ходе первого срока бывший игрок сборной России показал себя эффективным антикризисным менеджером: на момент избрания Кириленко долг федерации составлял 280 млн, к июню 2016-го же сумма сократилась на 100 млн.

Кроме того, Андрей смог с честью нивелировать громкий скандал, разразившийся еще в 2015-м, когда ФИБА дисквалифицировала национальные сборные страны всех возрастов и саму РФБ в связи с непрозрачностью системы управления организацией, возникшей вслед за избранием нового руководства федерации во главе с Юлией Аникеевой.

Также Кириленко показал завидную жесткость в упомянутом уже споре между ФИБА и Евролигой, в ходе которого управленец неоднократно обозначал приоритетность хороших отношений с международной федерацией, делая тем самым ставку на национальную команду, в один из периодов вновь оказавшуюся под угрозой отстранения от ведущих турниров.

Слишком «звездно-полосатые» в Рио

Сборную США, команду, переполненную «монстрами» от баскетбола, считающуюся главным фаворитом абсолютно всех турниров, где она принимает участие, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро начали критиковать едва ли не с первого матча. И дело тут было вовсе не в результатах — на Играх-2016 «звездно-полосатые» достаточно уверенно победили во всех восьми встречах, в итоге завоевав заслуженное и закономерное золото — а в отношении. И к зрителям, и к соперникам, и по сути к самому олимпийскому движению.

Поводов для не самого теплого отношения к американцам по итогам главного баскетбольного первенства года среди национальных команд действительно набралось немало — тут можно вспомнить и полное отсутствие желания играть в защите, и до жути примитивное нападение, построенное сугубо на индивидуальном мастерстве состава, и постоянные апелляции к арбитрам по спорным моментам при громадном перевесе в счете.

Да и в целом крайне удивил тот факт, что на Олимпиаде никто так и не увидел те основные качества лидеров сборной-гегемона, демонстрируемые ими же в НБА фактически ежеминутно — почти что каждый из представителей сборной США в поединках, на первый взгляд, важного турнира будто нехотя отрабатывал свои слабые стороны, словно это и не Игры вовсе, а условный тренировочный лагерь.

Примечательно, что еще до старта ОИ в Рио главный тренер американцев Майк Кшишевски, комментируя попытку защитника Демара Дерозана забить сверху с разворотом на 360 градусов на последних минутах одного из выставочных матчей, посоветовал своим подопечным «немного поумерить пыл».

Впрочем, достаточно опрометчиво винить в неоднозначном впечатлении от выступления Соединенных Штатов на баскетбольном олимпийском турнире лишь их одних.

— довольно сложно быть ежесекундно собранным и отдавать всего себя игре, если в финале соревнования, на который соперник выходит как на матч «всей жизни», побеждаешь с преимуществом в 30 очков.

Российская «пощечина» рекордсменам в НБА

Завершающийся год в НБА стал историческим для российского баскетбола: Кубок Ларри О’Брайена впервые завоевала команда с россиянином в составе.

Более того, по итогам сезона-2015/16 титула чемпиона лучшей лиги планеты удостоились сразу два представителя России — Тимофей Мозгов и Саша Каун, взявшие заветные перстни вместе с «Кливлендом» Леброна Джеймса.

В финале «Кавальерс», для которых выход в решающую серию плей-офф стал достаточно легкой прогулкой из-за не самого сильного состава Восточной конференции, встретились с «Голден Стэйт» — коллективом, пару месяцами ранее побившим казавшийся «вечным» рекорд «Чикаго"-1995/96. Достижение по количеству побед в регулярном чемпионате (72−10) было улучшено «воинами» на один пункт.

Еще перед стартом «постсезона» многие отмечали, что отчасти безрассудное посягательство на великое достижение «быков» Майкла Джордана не пройдет для «Уорриорз» даром по причине небезграничности сил — и физических, и моральных.

Так в итоге и вышло. Команда двукратного MVP лиги Стефана Карри еще в полуфинале плей-офф едва не отправилась на незапланированный отдых, но все-таки сумела совладать «Оклахомой», а вот на битву с «Кливлендом» ее уже не хватило, несмотря на то что по ходу серии клуб из Калифорнии вел со счетом 3−1.

Россияне же после завершения триумфального для себя сезона уже спустя некоторое время покинули Огайо: Мозгов отправился обучать перспективную молодежь в солнечный Лос-Анджелес, а Каун, практически не участвовавший в завоевании чемпионства, и вовсе на покой.

Уход титанов

Прошедший сезон в НБА ознаменовался не только чудо-рекордом Карри и компании и становлением множества новых симпатичных команд и баскетболистов, но и уходом настоящих зубров, легенд лиги — в 2016-м завершили свои игровые карьеры Коби Брайант и Тим Данкан.

Цитата В 2016-м завершили свои игровые карьеры Коби Брайант и Тим Данкан

Интересно, что прощания со спортом двух столпов ассоциации были в высшей степени разными. Коби в присущей себе манере задолго до завершения последней для себя «регулярки» написал патетичную поэму «Дорогой Баскетбол», в которой и сообщил о решении, а в заключительной встрече чемпионата еще громче хлопнул дверью, накидав «Юте» аж 60 (!) очков, в то время как скромный Данкан буднично объявил о расставании с игрой жизни уже после вылета родных «Сперс» из розыгрыша плей-офф.

На исходе года лигу постигла не меньшая утрата — после длительной битвы с лейкемией скончался один из самых знаменитых репортеров и комментаторов Северной Америки Крэйг Сэйгер, запомнившийся болельщикам, баскетболистам и тренерам своими огненными интервью и яркими костюмами.