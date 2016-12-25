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https://sport.mail.ru/news/basketball/28247380/
25 декабря 2016, 1:23 | Баскетбол | Чемпионат.com

Дентмон покинул «Галатасарай» и продолжит карьеру в Китае

Разыгрывающий защитник «Галатасарая» Джастин Дентмон разорвал соглашение с турецким клубом и продолжит карьеру в китайской команде «Шаньдун Буллз».

«Я договорился с “Галатасараем” о разрыве соглашения. Перебрался в “Шаньдун Буллз”, где и буду заканчивать сезон», — написал Дентмон в своём «твиттере».

В текущем сезоне Дентмон принял участие в 10 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал по 12,3 очка, а также совершал по 2,3 передачи. В сезоне-2014/15 Джастин уже выступал в чемпионате Китая в составе «Киндао Даблстар».
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