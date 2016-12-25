Дентмон покинул «Галатасарай» и продолжит карьеру в Китае

«Я договорился с “Галатасараем” о разрыве соглашения. Перебрался в “Шаньдун Буллз”, где и буду заканчивать сезон», — написал Дентмон в своём «твиттере».



В текущем сезоне Дентмон принял участие в 10 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал по 12,3 очка, а также совершал по 2,3 передачи. В сезоне-2014/15 Джастин уже выступал в чемпионате Китая в составе «Киндао Даблстар».