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24 декабря 2016, 16:06 | Баскетбол | «Прессбол»

Чемпионат Беларуси. Мужчины. «Борисфен» одолел «Цмокi-Мiнск"-2, «Рубон» разгромил БГЭУ

В очередных матчах мужского первенства страны «Борисфен» одолел «Цмокi-Мiнск"-2, «Рубон» разгромил БГЭУ.

Цмокi-Мiнск-2 — Борисфен — 59:63 (19:18, 6:21, 7:14, 27:10)
Рубон — БГЭУ — 101:69 (22:18, 25:21, 32:14, 22:16)

Таблица: Гродно-93 — 28 очков (14 матчей), Борисфен — 28 (14), Рубон — 25 (16), Цмокi-Мiнск-2 — 24 (14), БГУИР — 21 (14), БГЭУ — 21 (18), Принеманье — 19 (14), Брест — 16 (14), Гомель — 16 (14).

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