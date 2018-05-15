Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша перешла к действиям: срыв постройки «Северного потока-2»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
«Мне жалко отдать свое тело на растерзание»: монолог чайлдфри
Почему владельцы загородных домов не сдают их в аренду
Бланшетт, Хайек, Денев блистали на ужине в Каннах
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Канада
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Швейцария3
Франция0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Финляндия3
США0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Беларусь
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Россия
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Латвия
Дания
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс1
Вегас Голден Найтс3
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Полина Гагарина снялась топлес на Мальдивах
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Власти нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Названы самые странные услуги гостиниц
Фоторепортажи
8Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
14:16 (мск), источник: Vesti.kz

В Федерации баскетбола Казахстана прокомментировали отсутствие тренера у сборной перед матчами квалификации ЧМ

Вице-президент Федерации баскетбола Казахстана Марат Шакиров прокомментировал корреспонденту Vesti.kz информацию об уходе с поста главного тренера сборной Михаила Карпенко.

Об этом накануне, 14 мая, сообщил сам Карпенко. Он прекратил сотрудничество со сборной и со столичной «Астаной».

«После сообщения Карпенко мы стали рассматривать кандидатуры претендентов на пост главного тренера сборной. На данный момент конкретной информации нет. Она появится позже», — отметил Шакиров.

Читайте также
Казахстан обыграл сборную Катара в домашнем матче квалификации на чемпионат мира-2019

Напомним, по плану у национальной команды 15 июня должен начаться учебно-тренировочный сбор, так как впереди два последних выездных матча отборочного этапа чемпионата мира — 29 июня против Ирака и 2 июля против Ирана.

В предыдущих матчах казахстанцы одержали три победы и с семью очками в своем активе команда возглавляет группу D.

В следующий раунд квалификации ЧМ, который пройдет в ноябре 2018 года, попадут три сборные из группы. Завершится же отбор в феврале 2019 года, а ЧМ-2019 пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

"В первом полусреднем весе Ломаченко может нокаутировать любого". Английский журналист назвал самого опасного соперника для украинца
Россия против Швеции: зачет для Воробьева
Шведы потеряли двух хоккеистов перед игрой со сборной России
Невероятный гол Макдэвида спас Канаду от позора на ЧМХ (видео)
Кубок Стэнли. Игорная столица мира сходит с ума от хоккея
Каррера: Я мог ошибаться, но никого не предал
Черчесов подтвердил, что Джанаев получил травму
СМИ: ЦСКА включился в борьбу за нападающего сборной Уругвая
Новости
Авто
В бесключевом доступе нашли смертельную угрозу Популярная в настоящее время технология запуска двигателя иногда приводит к трагическим последствиям
Hi-Tech
Курс биткоина: появился страшный прогноз Прогноз прозвучал на Consensus 2018.
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь