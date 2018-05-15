В Федерации баскетбола Казахстана прокомментировали отсутствие тренера у сборной перед матчами квалификации ЧМ

Об этом накануне, 14 мая, сообщил сам Карпенко. Он прекратил сотрудничество со сборной и со столичной «Астаной».
«После сообщения Карпенко мы стали рассматривать кандидатуры претендентов на пост главного тренера сборной. На данный момент конкретной информации нет. Она появится позже», — отметил Шакиров.
Напомним, по плану у национальной команды 15 июня должен начаться
В предыдущих матчах казахстанцы одержали три победы и с семью очками в своем активе команда возглавляет группу D.
В следующий раунд квалификации ЧМ, который пройдет в ноябре 2018 года, попадут три сборные из группы. Завершится же отбор в феврале 2019 года, а ЧМ-2019 пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.