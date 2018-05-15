В Федерации баскетбола Казахстана прокомментировали отсутствие тренера у сборной перед матчами квалификации ЧМ

Об этом накануне, 14 мая, сообщил сам Карпенко. Он прекратил сотрудничество со сборной и со столичной «Астаной».

«После сообщения Карпенко мы стали рассматривать кандидатуры претендентов на пост главного тренера сборной. На данный момент конкретной информации нет. Она появится позже», — отметил Шакиров.

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Напомним, по плану у национальной команды 15 июня должен начаться учебно-тренировочный сбор, так как впереди два последних выездных матча отборочного этапа чемпионата мира — 29 июня против Ирака и 2 июля против Ирана.

В предыдущих матчах казахстанцы одержали три победы и с семью очками в своем активе команда возглавляет группу D.