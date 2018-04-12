Белорусские баскетболистки узнали расписание домашнего чемпионата мира (U-17)

Международная федерация баскетбола (ФИБА) утвердила календарь и время начала матчей предстоящего в Минске с 21 по 29 июля мирового форума. По итогам жеребьевки, которая прошла в начале марта в городской ратуше, сборная Беларуси под руководством главного тренера Виктории Дацун выступит в группе А. Соперниками белорусок стали баскетболистки Японии, Колумбии и Франции.

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Матчи квартета А пройдут во Дворце спорта: 21 июля сыграют Япония — Франция (начало в 17.30), Колумбия — Беларусь (20.30). Баскетболистки Франции и Колумбии 22 июля проведут матч на площадке арены Falcon club (20.00), Беларусь и Япония сыграют в 20.30 во Дворце спорта. В заключительный день группового этапа (24 июля) встретятся Япония — Колумбия (20.30, Falcon club) и Франция — Беларусь (20.30, Дворец спорта).

Белорусские баскетболистки в июне начнут централизованную подготовку к домашнему мировому первенству. Подопечные Виктории Дацун сыграют в двух международных турнирах. С 15 по 17 июня в Минске пройдет Мемориал Семена Халипского (свое участие уже подтвердили команды Аргентины и Китая), а затем сборная отправится во Францию, где встретится с другими соперниками предстоящего чемпионата мира.

Составы остальных групп ЧМ U-17:

В — США, Италия, Китай, Мали.

С — Венгрия, Испания, Аргентина, Новая Зеландия.

D — Австралия, Латвия, Канада, Ангола.

После завершения группового этапа чемпионата все команды разделятся на пары и начнут борьбу в плей-офф со стадии 1/8 финала.

ФИБА открыла официальный сайт турнира, на котором можно будет следить за последними новостями подготовки к планетарному первенству, а также непосредственно во время проведения соревнований. За 100 дней до начала мирового форума (12 апреля) в спорткомплексе Falcon club Белорусская федерация баскетбола проведет спортивный праздник, посвященный предстоящему чемпионату.