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26 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты победили чемпионов Европы в квалификации ЧМ

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси одержали первую победу в отборочном турнире чемпионата мира-2019, обыграв дома чемпионов Европы словенцев со счетом 93:92, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче второго круга соревнований квалификационной группы А команда Александра Крутикова сумела добиться успеха после трех поражений подряд. Первая половина встречи прошла в абсолютно равной борьбе — поначалу белорусы вели с небольшим преимуществом, затем гости сумели оторваться на 9 очков, но на большой перерыв разрыв был минимальным — 47:46 в пользу Словении.

В середине третьей четверти уже хозяева сумели выйти вперед на 9 очков — 64:55, однако словенцы тут же совершили рывок — 10:0 и снова оказались в лидерах. Тем не менее концовку четверти лучше провели белорусы и перед заключительной десятиминуткой вели 75:74. Четвертая четверть стала борьбой нервов, в которой удачливее оказались белорусские баскетболисты, сумевшие переиграть куда более именитых оппонентов с минимальным перевесом — 93:92 (26:24, 20:23, 29:27, 18:18). В составе белорусской сборной самым результативным стал Девон Саддлер, в активе которого 25 очков. Под стать ему действовали молодой форвард Максим Салаш, набравший 20 очков, и ветеран команды Александр Кудрявцев, у которого на 2 балла меньше.

В первом круге белорусы проиграли словенцам на их площадке со счетом 74:87, затем дважды уступили в домашних поединках: черногорцам — 67:91 и испанцам — 82:84.

После сегодняшней виктории главный тренер победителей Александр Крутиков сказал, что верил в своих подопечных. В предыдущем поединке они всего два очка уступили одной из лучших дружин планеты — Испании. И вот сегодня сумели переиграть действующих чемпионов Старого Света. По мнению наставника, белорусы победили за счет бойцовского характера и командного духа, все игроки сыграли очень здорово и заслужили самых добрых слов. Благодаря выигрышу у словенцев белорусы сохраняют шансы на выход в следующую стадию квалификации.

Два заключительных матча отборочного турнира мирового первенства сборная Беларуси проведет на выезде — 28 июня в Черногории и 1 июля в Испании.

Сегодня поздно вечером завершится встреча Испания — Черногория.

Положение команд в квартете А сейчас таково: Испания — 6 очков (3 матча), Словения — 6 (4), Беларусь — 5 (4), Черногория — 4 (3).

В следующий этап квалификации ЧМ-2019 выйдут по 3 лучшие команды из 8 отборочных групп. После второго этапа 12 лучших представителей Старого Света получат путевки в Китай, где с 31 августа по 15 сентября 2019 года пройдет планетарное первенство с участием 32 команд со всех континентов.

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